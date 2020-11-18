Алиев назвал задачи России и Турции в Нагорном Карабахе

По словам Ильхама Алиева, договоренности по Нагорному Карабаху поддержали все страны региона.
Военнослужащие Турции и России будут проводить мероприятия, целью которых является обеспечение безопасности азербайджанского и армянского народов в Нагорном Карабахе.
Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил во время официального принятия верительных грамот от посла Нидерландов Паулин Айземан в среду, 18 ноября, сообщает информагентство Азертаж.
По его словам, договоренности по урегулирования нагорно-карабахского конфликта поддерживают все страны региона. Задачей Москвы и Анкары в процессе разрешения конфронтации станет обеспечение безопасности проживающих в Нагорном Карабахе армян и азербайджанцев.Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России
"Все наши соседи выразили свою поддержку. А двое из наших соседей – Россия и Турция – будут участвовать в операциях по обеспечению безопасности азербайджанцев и армян", - подчеркнул Алиев.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Азербайджан, Армения и Россия подписали 9 ноября соглашение о прекращении военных действий между Баку и Ереваном в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, армянская сторона выводит свои войска из региона и обязуется вернуть под контроль Баку Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Российские миротворцы размещаются на линии разграничения и вдоль Лачинского коридора.
- Президент России подписал указ о размещении в Нагорном Карабахе 1960 российских миротворцев сроком на 5 лет с условием продления на аналогичные по сроку периоды.
- Путин утверждает, что стороны пока не готовы определить статус Нагорного Карабаха.
- Турция и Россия создадут на территории Азербайджана мониторинговый центр, задачей которого станет наблюдение за ситуацией в Нагорном Карабахе.