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Алиев назвал задачи России и Турции в Нагорном Карабахе

18 ноября 2020, 15:39

По словам Ильхама Алиева, договоренности по Нагорному Карабаху поддержали все страны региона.

алиев
Турция и Россия обеспечат безопасность армян и азербайджанцев в Нагорном Карабахе - Алиев / president.az

Военнослужащие Турции и России будут проводить мероприятия, целью которых является обеспечение безопасности азербайджанского и армянского народов в Нагорном Карабахе.

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил во время официального принятия верительных грамот от посла Нидерландов Паулин Айземан в среду, 18 ноября, сообщает информагентство Азертаж.

По его словам, договоренности по урегулирования нагорно-карабахского конфликта поддерживают все страны региона. Задачей Москвы и Анкары в процессе разрешения конфронтации станет обеспечение безопасности проживающих в Нагорном Карабахе армян и азербайджанцев.Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России

"Все наши соседи выразили свою поддержку. А двое из наших соседей – Россия и Турция – будут участвовать в операциях по обеспечению безопасности азербайджанцев и армян", - подчеркнул Алиев.

Конфликт в Нагорном Карабахе

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