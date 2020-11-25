Алиев сообщил о контроле Азербайджана над новой территорией Карабаха

Армения и анклав НКР контролировали Кельбаджарский район с 1993 года.
Прилегающий к Нагорному Карабаху Кельбаджарский район передан под контроль Азербайджана. Армянские войска покинули данную территорию.
Соответствующее заявление сделал азербайджанский президент Ильхам Алиев в среду, 25 ноября, в ходе своего нового обращения к нации, которое транслировал телеканал AZTV.
"Сегодня Кельбаджарский район освобожден от оккупации. Сердечно поздравляю весь азербайджанский народ с этим праздником", - сказал Алиев.
Также он добавил, что в Баку намерены восстановить инфраструктуру в Кельбаджарском районе.
Как известно, согласно договоренностям от 9 ноября, Армения и НКР должны были передать Кельбаджарский район под контроль Азербайджана до 15 ноября. Однако в связи с проблемами загруженности транспортных путей в Ереване обратились к Баку с просьбой об отсрочке по выводу воинского контингента до 25 ноября.Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Армения, Азербайджан и Россия подписали 9 ноября соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, войска Еревана и воинский контингент самопровозглашенной НКР выводятся из ряда районов региона. Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы переходят под контроль Баку.
- На новой линии разграничения и вдоль Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.
- Азербайджан получил под контроль Агдамский район 20 ноября. Алиев анонсировал восстановление инфраструктуры на данной территории.