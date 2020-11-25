Алиев сообщил о контроле Азербайджана над новой территорией Карабаха

Поздравляю нацию с возвращением Кельбаджарского района - Алиев / Reuters

Прилегающий к Нагорному Карабаху Кельбаджарский район передан под контроль Азербайджана. Армянские войска покинули данную территорию.

Соответствующее заявление сделал азербайджанский президент Ильхам Алиев в среду, 25 ноября, в ходе своего нового обращения к нации, которое транслировал телеканал AZTV.

"Сегодня Кельбаджарский район освобожден от оккупации. Сердечно поздравляю весь азербайджанский народ с этим праздником", - сказал Алиев.

Также он добавил, что в Баку намерены восстановить инфраструктуру в Кельбаджарском районе.

Как известно, согласно договоренностям от 9 ноября, Армения и НКР должны были передать Кельбаджарский район под контроль Азербайджана до 15 ноября. Однако в связи с проблемами загруженности транспортных путей в Ереване обратились к Баку с просьбой об отсрочке по выводу воинского контингента до 25 ноября.Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России

Конфликт в Нагорном Карабахе