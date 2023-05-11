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Аналитик спрогнозировали, решатся ли Пригожин и Кадыров на открытый бунт против Путина

Дмитрий Видоменко
11 мая 2023, 16:20 обновлено 11 мая, 16:20
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По мнению Александра Кочеткова, формально ни Пригожин, ни Кадыров не бунтуют против Путина, но уже строят далеко идущие планы.
Путин, Пригожин, Кадыров
Путин, Пригожин, Кадыров / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Сейчас и чеченский диктатор Рамзан Кадыров и главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин конкурируют за будущую власть ‒ которая в России наверняка ослабнет после российского диктатора Владимира Путина. Об этом в интервью Главреду сказал политический аналитик Александр Кочетков.

"То, что их объединяет - критическое отношение к военному командованию, которое, по их убеждению, провалило агрессию. Бездарное, воевать не умеет, а вот если бы они, то был бы "Киев за 3 дня". Хотя мы знаем, как на самом деле воюют кадыровские тиктокеры, которые понесли огромные потери под Киевом, Мариуполем. Пригожину, сколько бы он об этом ни рассказывал, собственных зэков не жалко, ибо философия зэка предполагает, что он может и должен погибнуть в любой момент, и слезы за ним никто не пустит. У Кадырова не так – чеченцы берегут каждого мужчину, потому что они – маленький народ", ‒ говорит он.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

видео дня

По мнению Кочеткова, формально ни Пригожин, ни Кадыров не бунтуют против Путина, но уже строят далеко идущие планы.

"Однако оба они совпадают в оценке неверных действий генерального штаба и Минобороны РФ, но они конкурируют не за влияние Путина. Сейчас они конкурируют за будущее, точнее за то, кто будет влиять на ситуацию после Путина. Итак, после Путина будет очень интересно - он отходит, и все это чувствуют как из-за его здоровья, так и из-за исхода войны. Ведь благодаря неудачной агрессии против Украины он уже потерял все свое влияние на международном поле, где рынки, бизнес и деньги. Постсоветское пространство к этому не относится, и в РФ это понимают. Путин теряет и во внутреннем смысле, ведь все начинают думать о том, что будет после него. То есть формально против Путина пока никто не идет, но и Пригожин, и Кадыров уже думают о своем будущем в будущей России. Они и там хотят быть "сверху", и там вполне возможна не просто их конкуренция, а прямое столкновение", ‒ подытожил он.

Смотрите интервью Александра Кочеткова Главреду:

Бунт Пригожина

Ранее главарь бандформирований наемников ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о том, что выводит свои подразделения из Бахмута Донецкой области. По его словам, захваченные позиции в городе он покидает минобороны страны-агрессора РФ.

Чеченский диктатор Рамзан Кадыров заявил, что его подразделения готовы заменить в Бахмуте наемников частной военной компании "Вагнер", которые якобы хотят покинуть город-крепость.

После этого заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на самом деле РФ лишь стягивает "вагнеровцев" под Бахмут, чтобы попытаться взять город до 9 мая. Этими "вагнеровцами" РФ заменяет штурмовые отряды российских десантников.

При этом представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Пригожин цинично врет в своих заявлениях о ситуации в Бахмуте и состоянии "вагнеровцев". "Повар Путина" соврал о дефиците боеприпасов. На самом деле в Бахмуте Донецкой области продолжаются тяжелые бои, подчеркнул Череватый.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал публичное выяснение отношений между главарем бандформирований ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и минобороны страны-агрессора РФ. Ссора Пригожина с министерством обороны России имеет целью исключительно отвлечение внимания, подчеркнул он.

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