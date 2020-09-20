Арестованная Колесникова обратилась к белорусам перед новыми акциями против Лукашенко

Мария Колесниковой сделала обращение из СИЗО.
Арестованная член оппозиционного белорусского Координационного совета Мария Колесникова обратилась к белорусам.
Обращение Колесниковой, которая находится в СИЗО, обнародовал штаб оппозиционного политика Виктора Бабарико в Telegram.
Она подчеркнула, что свобода стоит того, чтобы за неё бороться и призвала сограждан не боятся быть свободными.
"Крепко обнимаю и люблю. Огромное спасибо семье, друзьям, близким и всем, кто нас поддерживает. Спасибо международному сообществу и культурному сообществу за поддержку и солидарность. Я счастлива быть белоруской. Вы невероятные! Я ни о чём не жалею и поступила бы также", — добавила Колесникова.
Напомним, суд в Беларуси продлил арест Колесниковой. Она останется под стражей до 8 ноября.
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Ранее Колесникова рассказала о том, как силовики пытались выдворить ее в Украину.
- 8 сентября, Марию Колесникову и ее соратников Антона Родненкова и Ивана Кравцова пытались выдворить на территорию Украины. Родненков и Кравцов успешно пересекли белорусско-украинскую границу.
- Марию Колесникову задержали. По предварительной информации, ее не смогли отправить в Украину по той причине, что она порвала свой паспорт.
- Позднее стало известно о том, что Колесникова арестована. Ее обвиняют в публичных призывах к захвату власти в Беларуси.