Арестованная Колесникова обратилась к белорусам перед новыми акциями против Лукашенко

Мария Колесникова

Арестованная член оппозиционного белорусского Координационного совета Мария Колесникова обратилась к белорусам.

Обращение Колесниковой, которая находится в СИЗО, обнародовал штаб оппозиционного политика Виктора Бабарико в Telegram.

Она подчеркнула, что свобода стоит того, чтобы за неё бороться и призвала сограждан не боятся быть свободными.

"Крепко обнимаю и люблю. Огромное спасибо семье, друзьям, близким и всем, кто нас поддерживает. Спасибо международному сообществу и культурному сообществу за поддержку и солидарность. Я счастлива быть белоруской. Вы невероятные! Я ни о чём не жалею и поступила бы также", — добавила Колесникова.

Напомним, суд в Беларуси продлил арест Колесниковой. Она останется под стражей до 8 ноября.

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