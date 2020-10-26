Байден объяснил, почему Россия - главная угроза для США

Джо Байден / Reuters

Джо Байден, кандидат в президенты США от Демократической партии и основной конкурент нынешнего руководителя Белого дома Дональда Трампа, заявил ‒ основной угрозой для Америки является Россия, а Китай остается всего лишь торговым конкурентом.

Свое мнение кандидат от демократов высказал в интервью телеканалу CBS News. "Во-первых, я считаю, что самая большая угроза для Америки сейчас, с точки зрения разрушения нашей безопасности и наших альянсов ‒ Россия", ‒ заявил он.

По словам Байдена, лишь от США зависит то, сможет ли КНР перейти из торговых конкурентов Америки в ее противники.

"Во-вторых, я думаю, что самый большой конкурент - Китай. И в зависимости от того, как мы справимся с этим, определится, являемся ли мы соперниками или мы в конечном итоге окажемся в более серьезной конкуренции, связанной с силой", ‒ заявил кандидат в президенты США.

Кроме того, Байден в очередной раз отметил, что Трамп обнимает каждого диктатора.

"Есть ситуация в КНДР, где у них больше смертоносных ракет и больше возможностей, чем было раньше. Есть ситуация в Персидском заливе, где Иран близок к тому, чтобы получить ядерное оружие", ‒ подытожил он.

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