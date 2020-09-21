Байден оконфузился с данными о COVID-19 и "предсказал" гибель 2/3 американцев

Джо Байден перепутал цифры в своем выступлении.
Кандидат в президенты США, экс-вице-президент Джо Байден заявил о том, что от кронавируса в Штатах умрут 200 миллионов человек.
Такую оговорку он допустил во время своего обращения к избирателям, сообщает FoxNews.
Байден заявил, что количество летальных исходов от коронавирусной инфекции в стране вырастет до 200 млн еще до конца его выступления.
"Согласно оценкам умрет 200 миллионов людей — вероятно, до того, как я закончу этот разговор", — сказал Байден.
Вероятно, что кандидат в президенты США подразумевал гибель 200 тысяч человек.
Отметим, что население США составляет 328 млн человек, то есть по оценкам Байдена от COVID-19 погибли бы две трети американцев.
- США остаются на первом месте в мире по числу зараженных и умерших от коронавируса.
- По числу выздоровевших страна занимает третье место с 2,5 млн пациентов, которые вылечились после заражения.
Автор: Алексей Тычина