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Байден оконфузился с данными о COVID-19 и "предсказал" гибель 2/3 американцев

21 сентября 2020, 15:28

Джо Байден перепутал цифры в своем выступлении.

Байден
Джо Байден / Reuters

Кандидат в президенты США, экс-вице-президент Джо Байден заявил о том, что от кронавируса в Штатах умрут 200 миллионов человек.

Такую оговорку он допустил во время своего обращения к избирателям, сообщает FoxNews.

Байден заявил, что количество летальных исходов от коронавирусной инфекции в стране вырастет до 200 млн еще до конца его выступления.

"Согласно оценкам умрет 200 миллионов людей — вероятно, до того, как я закончу этот разговор", — сказал Байден.

Вероятно, что кандидат в президенты США подразумевал гибель 200 тысяч человек.

Отметим, что население США составляет 328 млн человек, то есть по оценкам Байдена от COVID-19 погибли бы две трети американцев.

  • США остаются на первом месте в мире по числу зараженных и умерших от коронавируса.
  • По числу выздоровевших страна занимает третье место с 2,5 млн пациентов, которые вылечились после заражения.
новости США Джо Байден коронавирус в США
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