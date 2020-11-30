Байден определился с пресс-секретарем Белого дома

Джен Псаки, которая с 2011 по 2013 год работала пресс-секретарем Барака Обамы, возвращается в Белый дом.
Победитель президентских выборов в США Джо Байден объявил о назначениях в своей команде по связям с общественностью. Все ключевые посты в ней займут женщины. Возглавит команду Кейт Бедингфилд, которая руководила отделом общественных связей избирательного штаба Байдена. Пресс-секретарем Белого дома Байден собирается назначить бывшую главу пресс-службы Госдепартамента Джен Псаки.
"Прямое и правдивое общение с американским народом – одна из важнейших обязанностей президента, и на эту команду будет возложена огромная ответственность. Я с гордостью объявляю сегодня о команде по связям с общественностью Белого дома, полностью состоящей из женщин", – говорится в сообщении на сайте переходной команды Байдена.
Джен Псаки отметила, что "считает честью снова работать с Джо Байденом", с которым она работала при администрации Барака Обамы. Она добавила, что на новой должности она будет пытаться "восстановить доверие американского народа".
Кто такая Джен Псаки?
Джен Псаки с 2011 по 2013 год работала пресс-секретарем Барака Обамы, а затем в течение двух лет была официальным представителем Госдепартамента и активно комментировала конфликт на востоке Украины. Российские государственные СМИ часто высмеивали ее комментарии.
С 2015 по 2017 год Псаки работала директором по коммуникациям Белого дома.
Администрация Байдена – о чем сообщалось ранее:
24 ноября Джо Байден заявил, что его администрация бросит вызов противникам США и намерена снова сделать Америку мировым лидером. По его словам, США больше не будут избегать жесткого отстаивания своих ценностей.
24 ноября победитель президентских выборов в США Джо Байден огласил шесть кандидатов на ключевые должности в своей администрации. В частности, новым государственным секретарем США станет Тони Блинкен. Также должности получат:
- Линда Томас-Гринфилд - постпред в ООН;
- Джейк Салливан - АНБ;
- Аврил Хейнс - национальная разведка;
- Алехандро Майоркас - министерство внутренней безопасности;
- Джон Керри (экс-госсекретарь при президенте Обаме) - спецпосланник по климату.
Когда объявят результаты выборов президента США 2020
3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.
Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.
Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.
Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.
По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.
После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.
Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.