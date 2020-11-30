Байден определился с пресс-секретарем Белого дома

Джо Байден решил, кто будет пресс-секретарем Белого дома / Фото Reuters

Победитель президентских выборов в США Джо Байден объявил о назначениях в своей команде по связям с общественностью. Все ключевые посты в ней займут женщины. Возглавит команду Кейт Бедингфилд, которая руководила отделом общественных связей избирательного штаба Байдена. Пресс-секретарем Белого дома Байден собирается назначить бывшую главу пресс-службы Госдепартамента Джен Псаки.

"Прямое и правдивое общение с американским народом – одна из важнейших обязанностей президента, и на эту команду будет возложена огромная ответственность. Я с гордостью объявляю сегодня о команде по связям с общественностью Белого дома, полностью состоящей из женщин", – говорится в сообщении на сайте переходной команды Байдена.

Джен Псаки отметила, что "считает честью снова работать с Джо Байденом", с которым она работала при администрации Барака Обамы. Она добавила, что на новой должности она будет пытаться "восстановить доверие американского народа".

Кто такая Джен Псаки?

Джен Псаки с 2011 по 2013 год работала пресс-секретарем Барака Обамы, а затем в течение двух лет была официальным представителем Госдепартамента и активно комментировала конфликт на востоке Украины. Российские государственные СМИ часто высмеивали ее комментарии.

С 2015 по 2017 год Псаки работала директором по коммуникациям Белого дома.

Администрация Байдена – о чем сообщалось ранее:

24 ноября Джо Байден заявил, что его администрация бросит вызов противникам США и намерена снова сделать Америку мировым лидером. По его словам, США больше не будут избегать жесткого отстаивания своих ценностей.

24 ноября победитель президентских выборов в США Джо Байден огласил шесть кандидатов на ключевые должности в своей администрации. В частности, новым государственным секретарем США станет Тони Блинкен. Также должности получат:

Линда Томас-Гринфилд - постпред в ООН;

Джейк Салливан - АНБ;

Аврил Хейнс - национальная разведка;

Алехандро Майоркас - министерство внутренней безопасности;

Джон Керри (экс-госсекретарь при президенте Обаме) - спецпосланник по климату.