УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Байден определился с пресс-секретарем Белого дома

30 ноября 2020, 13:13

Джен Псаки, которая с 2011 по 2013 год работала пресс-секретарем Барака Обамы, возвращается в Белый дом.

Джо Байден
Джо Байден решил, кто будет пресс-секретарем Белого дома / Фото Reuters

Победитель президентских выборов в США Джо Байден объявил о назначениях в своей команде по связям с общественностью. Все ключевые посты в ней займут женщины. Возглавит команду Кейт Бедингфилд, которая руководила отделом общественных связей избирательного штаба Байдена. Пресс-секретарем Белого дома Байден собирается назначить бывшую главу пресс-службы Госдепартамента Джен Псаки.

"Прямое и правдивое общение с американским народом – одна из важнейших обязанностей президента, и на эту команду будет возложена огромная ответственность. Я с гордостью объявляю сегодня о команде по связям с общественностью Белого дома, полностью состоящей из женщин", – говорится в сообщении на сайте переходной команды Байдена.

Джен Псаки отметила, что "считает честью снова работать с Джо Байденом", с которым она работала при администрации Барака Обамы. Она добавила, что на новой должности она будет пытаться "восстановить доверие американского народа".

Кто такая Джен Псаки?

Джен Псаки с 2011 по 2013 год работала пресс-секретарем Барака Обамы, а затем в течение двух лет была официальным представителем Госдепартамента и активно комментировала конфликт на востоке Украины. Российские государственные СМИ часто высмеивали ее комментарии.

С 2015 по 2017 год Псаки работала директором по коммуникациям Белого дома.

Администрация Байдена – о чем сообщалось ранее:

24 ноября Джо Байден заявил, что его администрация бросит вызов противникам США и намерена снова сделать Америку мировым лидером. По его словам, США больше не будут избегать жесткого отстаивания своих ценностей.

24 ноября победитель президентских выборов в США Джо Байден огласил шесть кандидатов на ключевые должности в своей администрации. В частности, новым государственным секретарем США станет Тони Блинкен. Также должности получат:

  • Линда Томас-Гринфилд - постпред в ООН;
  • Джейк Салливан - АНБ;
  • Аврил Хейнс - национальная разведка;
  • Алехандро Майоркас - министерство внутренней безопасности;
  • Джон Керри (экс-госсекретарь при президенте Обаме) - спецпосланник по климату.

Когда объявят результаты выборов президента США​​ 2020

3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.​

Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.

​Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.

После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.

Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.

новости США Джейн Псаки белый дом Джо Байден выборы в США президентские выборы в США
Сейчас вы просматриваете новость «Байден определился с пресс-секретарем Белого дома». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Жесткий ультиматум для Байдена: Трамп назвал главное условие передачи власти в СШАЖесткий ультиматум для Байдена: Трамп назвал главное условие передачи власти в США У Байдена после падения два перелома: Трамп обратился к демократуУ Байдена после падения два перелома: Трамп обратился к демократу Помпео назвал главную причину нового санкционного удара США по РоссииПомпео назвал главную причину нового санкционного удара США по России В России заявили, что убийство "отца иранской бомбы" развяжет большую войнуВ России заявили, что убийство "отца иранской бомбы" развяжет большую войну Лукашенко обнародовал "сводки КГБ" и рассказал об армии для свержения режима БеларусиЛукашенко обнародовал "сводки КГБ" и рассказал об армии для свержения режима Беларуси
Следующий материал

Последние новости

14:11
Эксперт сказал, какие "плюшки" Украине светят при Байдене
13:53
Доктор Кто 13 сезон - вышел трейлер новогоднего эпизода Видео
13:49
"Без резких движений": у Путина прокомментировали заявление Санду по Приднестровью Видео
13:45
Тренды в еде 2021: новые суперфуды и привычки Видео
13:44
В Сети сообщили о самоубийстве охранника Путина прямо в Кремле
Реклама
13:42
Полный локдаун и остановка транспорта: в Слуге народа дали неожиданный прогноз Видео
13:29
Оригинальные и вкусные горячие бутерброды Шахматная доска, рецепт Видео
13:21
Гороскоп на 1 декабря для всех: крутые достижения и приятное удивление Видео
13:20
Фобия: типы, симптомы и лечение Видео
13:13
Байден определился с пресс-секретарем Белого дома Видео
13:12
Валерия без лифчика похвалилась фигурой на пикантном фото
13:01
Одному знаку Зодиака в декабре светит несказанный фарт – астролог
12:57
В Ереване назвали условие вывода войск РФ и признания независимости Карабаха Видео
12:53
Как получить 5 месяцев бесплатной подписки на Apple Music: простой способ
12:50
Самый модный и таинственный маникюр марсала на зиму 2021 - фото Фото Видео
12:39
Украина может решить вопрос Приднестровья – военный эксперт Видео
12:35
Определено самое главное слово года Видео
12:29
20 тысяч новых больных в сутки: появился пугающий прогноз эпидемии COVID-19 в Украине Видео
12:16
Инфекционист ответил, помогают ли витамины телу сражаться с коронавирусом Видео
12:13
Юлия Санина и Дмитрий Жук сделали заявление о финале Танців з зірками Видео
Реклама
12:07
Названы самые популярные версии Windows 10
12:01
Санду потребовала от российских военных "убраться" из Приднестровья Видео
11:58
"Грядет катастрофа": волонтер предупредила о коллапсе в больницах Одесской области Видео
11:42
"Будем деградировать и деградировать": Комаровский обругал украинские ток-шоу Видео
11:31
Ядерное оружие в Крыму неизбежно – военный эксперт Видео
11:20
В Раде назвали новую цифру числа инфицированных для введения локдауна Видео
11:09
Зеленский предложил Раде новую идею по кассовым аппаратам для ФОП
10:59
Астролог предупредил, чей гнев до ужаса разрушителен Видео
10:50
"На ср*ку натяни": на Волыни женщины устроили драку в автобусе из-за маски Видео
10:34
Очень непростая ситуация: врач развеял главный миф о температуре больше 37 Видео
10:29
Помогает выжить: врач рассказала, что спасает пациентов с COVID-19 Видео
10:23
В Иране рассказали об оружии, которым убили руководителя ядерной программы Видео
10:10
Украинцам нравится, когда их дерут как Сидорову козу мнение
10:10
"Локдаун неизбежен": астролог предупредил, когда пик пандемии COVID-19 Видео
09:53
Появились подробности перелома ноги у Байдена Видео
09:53
Колесникова из тюрьмы объявила о народной революции в Беларуси Видео
09:51
Подозрение в убийстве Марадоны: врач ответил на обвинения Видео
09:47
Простой и вкусный суп харчо – рецепт с курицей Видео
09:25
Безумно красивые брюки из 30-х вернулись в моду на зиму 2021: фото Фото Видео
09:20
Врач назвала доступное средство, способное "убить" коронавирус Видео
Реклама
09:19
Остановка транспорта на Новый год: Дубинский раскрыл детали локдауна Видео
09:19
Главные явления и "белые дни": подробный лунный календарь на декабрь 2020
08:55
Гороскоп на полнолуние и затмение 30 ноября 2020: кому сулят утреннюю удачу Видео
08:54
"Ситуация ужасная": Степанов раскрыл шокирующие факты о "коронавирусной" больнице Видео
08:47
Коронавирус в Киеве 30 ноября – за сутки поставили около 1500 новых диагнозов Видео
08:45
Медик объяснил, как клеточный иммунитет борется с коронавирусом Видео
08:40
Это святое: что "новые лица" хотят разрешить на Новый год мнение
08:17
За сутки в Украине выявили почти 10 тысяч случаев заражения коронавирусом Видео
08:02
Тихановская рассказала, что обсуждала с Меркель об Украине Видео
07:30
С санкциями против Северного потока-2 связаны украинские лоббисты - WSJ Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять