Байден отменил скандальные указы Трампа и закрыл границу: как будут пускать в США

США вводят ограничения для тех, кто приезжает из ЮАР.
Новый президент США Джо Байден принял решение оставить в силе ограничения на въезд из стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии.
Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, в этот список добавили еще ЮАР.
"Президент Байден решил сохранить ранее введенные ограничения для европейской Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии. В ситуации, когда пандемия усугубляется и распространяются более заразные штаммы, не время снимать ограничения на международные поездки", - заявила она.
По словам Псаки, США также вводят ограничения для тех, кто приезжает из ЮАР, поскольку там был выявлен более заразный штамм коронавируса.
Со вторника, 26 января, приезжающие в США из-за рубежа должны будут еще до вылета предъявлять представителям авиакомпаний отрицательные результаты теста на COVID-19.
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Перед своим уходом, 45 президент США Дональд Трамп отменил ограничения для путешествия в Европу и Бразилию. Они были введены из-за пандемии коронавируса.
США новости - о чем ранее сообщал Главред:
- Представитель Демократической партии, победитель американских президентских выборов Джо Байден 20 января принял присягу и официально стал новым президентом США. На этом посту он сменил республиканца Дональда Трампа.
- После прихода к власти Байден отменил ряд указов Трампа. Новый хозяин Белого дома отменил выход США из ВОЗ, вернул Штаты в Парижское соглашение по климату и остановил строительство стены на границе с Мексикой.
- При этом Байден подписал указ об изменении правил въезда на территорию США в связи с пандемией COVID-19. Лицам, которые прибывают в Штаты, нужно предъявить отрицательный тест на коронавирус и отправиться на самоизоляцию.