Байден отменил скандальные указы Трампа и закрыл границу: как будут пускать в США

Байден отменил указы Трампа об открытии границ / Reuters

Новый президент США Джо Байден принял решение оставить в силе ограничения на въезд из стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, в этот список добавили еще ЮАР.

"Президент Байден решил сохранить ранее введенные ограничения для европейской Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии. В ситуации, когда пандемия усугубляется и распространяются более заразные штаммы, не время снимать ограничения на международные поездки", - заявила она.

По словам Псаки, США также вводят ограничения для тех, кто приезжает из ЮАР, поскольку там был выявлен более заразный штамм коронавируса.

Со вторника, 26 января, приезжающие в США из-за рубежа должны будут еще до вылета предъявлять представителям авиакомпаний отрицательные результаты теста на COVID-19.

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Перед своим уходом, 45 президент США Дональд Трамп отменил ограничения для путешествия в Европу и Бразилию. Они были введены из-за пандемии коронавируса.

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