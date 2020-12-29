Байден предупредил об угрозах со стороны России: что планируют США

Джо Байден / Фото Reuters

Руководство Пентагона, а также одно из ключевых управлений Белого дома препятствуют передаче дел новой администрации, заявил избранный президент США Джо Байден.

Обвинения против команды Трампа

Новая власть не получает необходимую информацию, сказал он на пресс-конференции после встречи с руководителями спецслужб и минобороны, передает The Guardian.

Байден назвал это проявлением безответственности действующей власти.

"Мы столкнулись с препятствиями, которые создает политическое руководство министерства обороны и управления (Белого дома - ред.) по вопросам менеджмента и бюджета. Сейчас мы просто не получаем всей необходимой информации по ключевым вопросам национальной безопасности от администрации, которая уходит", - сказал он.

Ответ на угрозы со стороны Китая и РФ

При этом Байден считает, что приоритеты в национальной безопасности требуют модернизации из-за вызовов со стороны России и Китая. В ходе брифинга по итогам встречи с экспертами он вспомнил последнюю кибератаку на правительственные сети.

Читайте такжеНовая атака Трампа: оспорена победа Байдена в ключевом штате СШАБайден подчеркнул, что США необходимо проводить реформы для укрепления своих позиций.

"Мы говорили о различных стратегических вызовах со стороны России и Китая, с которыми мы столкнемся, и реформах, которые мы должны проводить, чтобы мы оказались в наиболее сильной из возможных позиций для противостояния этим вызовам. Это включает в себя модернизацию наших приоритетов в сфере обороны", - сказал избранный президент США.

Новые упреки в адрес Трампа

По его словам, администрация Трампа нанесла вред многим правительственным учреждениям.

"Многие из них были лишены персонала, возможностей и морального духа", - добавил избранный президент США.

В то же время Байден подчеркнул, что из-за действующего главы США Дональда Трампа на южной границе страны произошла гуманитарная катастрофа. Он заявил, что с теми, кто прибывает в США из Мексики, нужно обращаться "гуманно".

По его словам, властям США следует "быстро" обрабатывать запросы лиц, которые просят убежища в стране.

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