УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Байден предупредил об угрозах со стороны России: что планируют США

29 декабря 2020, 07:30
Прослушать новость
Остановить

США необходимо проводить реформы для укрепления своих позиций, уверен Джо Байден.

Джо Байден
Джо Байден / Фото Reuters

Руководство Пентагона, а также одно из ключевых управлений Белого дома препятствуют передаче дел новой администрации, заявил избранный президент США Джо Байден.

Обвинения против команды Трампа

Новая власть не получает необходимую информацию, сказал он на пресс-конференции после встречи с руководителями спецслужб и минобороны, передает The Guardian.

Байден назвал это проявлением безответственности действующей власти.

"Мы столкнулись с препятствиями, которые создает политическое руководство министерства обороны и управления (Белого дома - ред.) по вопросам менеджмента и бюджета. Сейчас мы просто не получаем всей необходимой информации по ключевым вопросам национальной безопасности от администрации, которая уходит", - сказал он.

Ответ на угрозы со стороны Китая и РФ

При этом Байден считает, что приоритеты в национальной безопасности требуют модернизации из-за вызовов со стороны России и Китая. В ходе брифинга по итогам встречи с экспертами он вспомнил последнюю кибератаку на правительственные сети.

Читайте такжеНовая атака Трампа: оспорена победа Байдена в ключевом штате СШАБайден подчеркнул, что США необходимо проводить реформы для укрепления своих позиций.

"Мы говорили о различных стратегических вызовах со стороны России и Китая, с которыми мы столкнемся, и реформах, которые мы должны проводить, чтобы мы оказались в наиболее сильной из возможных позиций для противостояния этим вызовам. Это включает в себя модернизацию наших приоритетов в сфере обороны", - сказал избранный президент США.

Новые упреки в адрес Трампа

По его словам, администрация Трампа нанесла вред многим правительственным учреждениям.

"Многие из них были лишены персонала, возможностей и морального духа", - добавил избранный президент США.

В то же время Байден подчеркнул, что из-за действующего главы США Дональда Трампа на южной границе страны произошла гуманитарная катастрофа. Он заявил, что с теми, кто прибывает в США из Мексики, нужно обращаться "гуманно".

По его словам, властям США следует "быстро" обрабатывать запросы лиц, которые просят убежища в стране.

Читайте такжеТрамп влип в новый скандал: заблокировал заявление Белого дома о кибератаке РФ

Избирательная система США. Как выбирают президента и вице-президента

Президента и вице-президента США выбирают вместе на выборах, которые проходят раз в четыре года. Американский президент не может занимать этот пост более двух сроков.

Выборы в США непрямые. Победитель избирательной гонки определяется не простым большинством голосов избирателей, а результатом голосования делегатов от каждого штата - Коллегии выборщиков.

Выборщиков – обычно это сенаторы и конгрессмены, популярные политики или люди, лично близкие к соответствующему кандидату в президенты – отбирают на партийных съездах в каждом штате или их выбирает партийное руководство штатного уровня.

Ко дню выборов в США в каждом штате существуют два списка выборщиков, представленных Демократической и Республиканской партиями. В настоящее время количество выборщиков составляет 538.

День голосования выборщиков приходится на 41-й день после дня всенародного голосования на выборах президента. Всенародное голосование происходит во вторник после первого понедельника ноября каждого четвёртого года.

В Коллегию выборщиков входят представители всех штатов, причем их количество зависит от численности населения в том или ином штате. Чаще всего выборщики голосуют так, как большинство избирателей их штата. Однако иногда это правило нарушается, то есть выборщики поддерживают не того, за кого проголосовала бо́льшая часть избирателей штата. В Коллегии выборщиков отдельно происходит голосование по кандидатуре вице-президента, которая на всенародном голосовании включена в бюллетень как единый пункт с президентской кандидатурой от той же партии.

Практически во всех штатах действует система "победитель получает все", то есть все голоса выборщиков штата переходят к кандидату, набравшему наибольшее количество голосов избирателей. Исключением являются штаты Мэн и Небраска, где в каждом из избирательных округов избирается по одному выборщику, а оставшиеся места (их всегда два) определяются по итогам общего голосования в штате.

Хотя Конституция США не обязывает выборщиков голосовать за кандидата, получившего наибольшее количество голосов, законы 33 штатов и округа Колумбия требуют от них соблюдения этого правила. Выборщиков, которые голосуют вразрез с их обязательствами, называют "ненадежными". В пяти американских штатах таким людям грозит наказание, а 14 - предусматривают отмену голосования с заменой выборщика.

По состоянию на 2017 год было 164 случая "недобросовестности" выборщиков, однако они не изменили исход ни одних президентских выборов.

Голосование выигрывает кандидат, набравший по крайней мере 270 голосов Коллегии выборщиков. В случае, если никто из кандидатов не получил этого большинства, президент избирается Палатой Представителей из числа не более трех кандидатов, получивших большинство.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса, а 20 января он вместе со своим вице-президентом официально вступит в должность.

новости России новости США Дональд Трамп Джозеф Байден
Сейчас вы просматриваете новость «Байден предупредил об угрозах со стороны России: что планируют США». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Жириновский назвал всех кандидатов в преемники ПутинаЖириновский назвал всех кандидатов в преемники Путина Убить Путина: в РФ раскрыли заговор Гиркина с возвращением Донбасса УкраинеУбить Путина: в РФ раскрыли заговор Гиркина с возвращением Донбасса Украине Распад России: историк из США спрогнозировал, какие регионы "отпадут" первымиРаспад России: историк из США спрогнозировал, какие регионы "отпадут" первыми В Китае упал многотонный метеорит: опубликовано видеоВ Китае упал многотонный метеорит: опубликовано видео Есть две фамилии: в РФ назвали вероятных преемников ПутинаЕсть две фамилии: в РФ назвали вероятных преемников Путина
Следующий материал

Последние новости

07:52
"Поп Гапон, провокатор": против Арестовича в СНБО выдвинули громкие обвинения
07:37
Похож на британский штамм COVID-19: ученые обнаружили еще один вирус-"мутант" Видео
07:30
Байден предупредил об угрозах со стороны России: что планируют США Видео
07:27
Почему Запад держит украинскую власть на коленях мнение
06:54
Топлес в чулках: экс-Серебро снялась в развратной фотосессии
Реклама
06:48
Навального срочно вызвали в Москву: что случилось Видео
06:33
В Минобразования пояснили, почему и как реформируют ЗНО в Украине Видео
06:24
Женские стрижки блант боб и шегги из 70-х зачаруют всех в 2021 году: фото Фото Видео
06:08
В Конгрессе США преодолели вето Трампа по военному бюджету 2021
05:42
​Самый теплый год в истории наблюдений: погода в Украине бьет рекорды Видео
05:17
Календарь магнитных бурь на январь 2021: как сильно прижмет на Рождество и Крещение Видео
04:50
Эксперты объяснили, как вычислить склонную к сексу на стороне женщину
04:36
В моду вернулись угги: с чем носить популярные сапоги из "нулевых" - фото Фото
04:19
Астролог назвал первый опасный период 2021 года: что грозит Видео
03:38
Ученый назвал самый важный витамин для борьбы с коронавирусом Видео
03:01
COVID-19 на подарках: врачи рассказали, что не стоит покупать на Новый год Видео
02:41
Гороскоп для всех на последнее полнолуние 2020: названы денежные счастливчики Видео
02:15
В Украине возобновили Министерство аграрной политики
01:10
Какие спиртные напитки вызывают самое сильное похмелье - ответ экспертов Видео
00:45
В ВОЗ рассказали о новой опасности в 2021 году из-за коронавируса Видео
Реклама
00:44
Кулеба высказался об отношениях с США при Байдене Видео
00:22
"Секси": дочь Добкина взбудоражила развратным фото
00:19
Минималка, хлеб, газ, транспорт и связь: что и насколько вырастет в Украине в январе Видео
00:11
​Как сладкое влияет на организм: ученые удивили заявлением Видео
28 декабря, понедельник
23:50
Во Львове задержали парня в советской ушанке: грозит тюремный срок Видео
23:25
Срочно госпитализировали: медикам случайно ввели пятикратную дозу вакцины​ от COVID-19 Видео
23:10
Коронавирус в Украине 28 декабря: число новых диагнозов рекордно упало Видео
23:01
Запор: врач указала на наиболее частые причины Видео
23:00
"Я - не проститутка": в Британии женщина спит с начальником мужа ради его карьеры
22:52
У Алисы Фрейндлих коронавирус - появились новые подробности ее состояния
22:51
"Циничненько, за гранью": в Сети прошлись по отмене льготного тарифа на свет Видео
22:51
Гороскоп для всех на 29 декабря 2020 года: прокольный риск и ловушки "доброжелателей" Видео
22:47
Опасность близко: эпидемиолог заявила об угрозе новой пандемии Видео
22:31
Рак легких: 5 симптомов, которые "прячутся" в глазах Видео
22:25
Мишель Андраде в прозрачном белье заинтриговала недетским фото Видео
22:06
Названы чаи, которые усиливают иммунитет Видео
22:00
Осваиваем Ok Google – виртуальный помощник от Google, способный упростить вашу жизнь
21:59
Не "британский": в Италии обнаружили новый штамм COVID-19 Видео
21:52
Фракция Голос избрала нового председателя Видео
21:39
Правильное новогоднее меню 2021: что можно и нельзя подавать и классные рецепты
Реклама
21:36
"Проект "Новороссия" не закончен": Москаль назвал области Украины, которым угрожает РФ Видео
21:31
Назвали топ-20 самых прибыльных фильмов 2020 года
21:24
​Шторм и дождь: синоптики дали подробный прогноз погоды до конца года​ Видео
21:08
Подкралась зрада: в Германии закончили укладывать трубы для Северного потока-2 Видео
21:01
Пользователи сервиса EGS начали сообщать о странном поведении процессоров AMD: что известно
20:59
Полнолуние в декабре 2020: астролог назвала главные угрозы Видео
20:52
Минздрав утвердил главные требования к вакцине от коронавируса Видео
20:45
Прописку в Украине ​разрешили менять онлайн​: в Кабмине раскрыли подробности Видео
20:33
Бананы для похудения: как это работает Видео
20:28
Выяснилось, почему COVID-19 смертельно опасен для пациентов с диабетом
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять