Байден рассказал НАТО, что ракета в Польше от украинской ПВО -/ коллаж фото УНИАН

Американский президент Джо Байден заявил представителям G7 ("Большая семерка") и руководителям стран-партнеров США по НАТО, что случившийся накануне ракетный взрыв в восточной Польше был вызван ракетой системы украинской противовоздушной обороны. Об этом сообщает агентство Reuters, в среду 16 ноября, со ссылкой на собственный источник в Североатлантическом альянсе.

До того взрыв в восточной Польше, в результате которого погибли двое людей, вызвал масштабную тревогу насчет того, что украино-российская война может перекинуться и на соседние страны.

Официальный Киев открыто обвиняет в инциденте Россию. В Кремле, однако, по обыкновению отрицают, что их ракета упала и взорвалась на территории Польши.

К слову, прямо накануне президент Джо Байден заявлял репортерам в кулуарах саммита G20 в Индонезии, что эта пресловутая ракета вряд ли была выпущена с территории России.

Ракетный удар по Польше

15 ноября в Польше прогремел взрыв. Две ракеты ударили по селу Пшеводув, которое расположено в 10 км от границы с Украиной. "Прилет" зафиксировали по местной зерносушилке. В результате погибли два человека.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное заседание Комитета Совета министров по вопросам нацбезопасности и обороны страны.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по Польше и заявил, что это все провоцирует существенную эскалацию, реагировать нужно немедленно. Зеленский призвал "поставить на место террориста".

Вместе с тем в РФ продолжают врать и хотят избежать ответственности, заявляя, что они якобы к этому "не причастны". Там утверждают, что оккупанты якобы даже не пытались ударить по каким-то целям вблизи украинско-польской границы.

Самолет НАТО, который находился в воздушном пространстве Польши 15 ноября, отследил ракету, упавшую на территории страны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на военного представителя Альянса.

Информация по радиолокационным следам ракеты была предоставлена НАТО и Польше. Кто запустил ракету и откуда она была выпущена - не уточняется.

Президент США Джо Байден назвал "маловероятным" запуск ракеты, которая привела к взрывам и гибели людей в Польше, из России.

В то же время в Польше подтвердили, что на территории страны действительно упала ракета российского производства. Глава польской дипломатии Збигнев Рау вызвал российского посла в Варшаве для объяснений

Другие новости: