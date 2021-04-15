Байден срочно ввел режим чрезвычайной ситуации из-за агрессии России

Байден ввел режим чрезвычайной ситуации в США / Reuters

Президент США Джо Байден после введения санкций против России объявил режим чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности.

Как говорится в обращении Байдена, угроза обусловлена вредной иностранной деятельностью России.

"Байден уведомил Конгресс о том, что издал указ об объявлении режима ЧС в национальной безопасности из-за действий России против внешней политики и экономики США", - сообщили в Белом доме.

Чрезвычайную ситуацию в сфере национальной безопасности ввели 15 апреля.

Также Байден уточнил, что имеет в виду под вредными действиями России:

вмешательство в американские выборы

кибератаки

транс национальная коррупция для влияния на иностранные правительства

преследование российской оппозиции и журналистов за рубежом

подрыв безопасности в странах, важных для национальной безопасности США

нарушение международного права, включая подрыв суверенитета и целостности других государств

В Белом доме заявили, что американские власти принимают меры, "чтобы возложить на Россию ответственность за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США".

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