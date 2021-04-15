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Байден срочно ввел режим чрезвычайной ситуации из-за агрессии России

15 апреля 2021, 18:07
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Чрезвычайную ситуацию в сфере национальной безопасности ввели 15 апреля.

Джо Байден
Байден ввел режим чрезвычайной ситуации в США / Reuters

Президент США Джо Байден после введения санкций против России объявил режим чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности.

Как говорится в обращении Байдена, угроза обусловлена вредной иностранной деятельностью России.

"Байден уведомил Конгресс о том, что издал указ об объявлении режима ЧС в национальной безопасности из-за действий России против внешней политики и экономики США", - сообщили в Белом доме.

Чрезвычайную ситуацию в сфере национальной безопасности ввели 15 апреля.

Также Байден уточнил, что имеет в виду под вредными действиями России:

  • вмешательство в американские выборы
  • кибератаки
  • транс национальная коррупция для влияния на иностранные правительства
  • преследование российской оппозиции и журналистов за рубежом
  • подрыв безопасности в странах, важных для национальной безопасности США
  • нарушение международного права, включая подрыв суверенитета и целостности других государств

В Белом доме заявили, что американские власти принимают меры, "чтобы возложить на Россию ответственность за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США".

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Новые санкции США против России - о чем ранее сообщал Главред:

  • 15 апреля Джо Байден подписал новые санкции против России. США ввели новые ограничения против 32 физических и юридических лиц, а также 6 российских технологических компаний.Кроме того, из Вашингтона выслали 10 человек российской дипломатической миссии.
  • В России уже отреагировали на американские санкции. Там пригрозили, что за "деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться". Министерство иностранных дел России также "вызвало на ковер" своего посла в США и пообещало ему "трудный разговор".
  • НАТО и Европейский Союз поддержали санкции против Москвы. Кроме того, они призвали Кремль прекратить провокации у границы Украины.

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