Байден срочно ввел режим чрезвычайной ситуации из-за агрессии России

Чрезвычайную ситуацию в сфере национальной безопасности ввели 15 апреля.
Президент США Джо Байден после введения санкций против России объявил режим чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности.
Как говорится в обращении Байдена, угроза обусловлена вредной иностранной деятельностью России.
"Байден уведомил Конгресс о том, что издал указ об объявлении режима ЧС в национальной безопасности из-за действий России против внешней политики и экономики США", - сообщили в Белом доме.
Чрезвычайную ситуацию в сфере национальной безопасности ввели 15 апреля.
Также Байден уточнил, что имеет в виду под вредными действиями России:
- вмешательство в американские выборы
- кибератаки
- транс национальная коррупция для влияния на иностранные правительства
- преследование российской оппозиции и журналистов за рубежом
- подрыв безопасности в странах, важных для национальной безопасности США
- нарушение международного права, включая подрыв суверенитета и целостности других государств
В Белом доме заявили, что американские власти принимают меры, "чтобы возложить на Россию ответственность за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США".
Читайте такжеВ Белом доме рассказали о судьбе санкций против РФ после разговора Байдена и Путина
Новые санкции США против России - о чем ранее сообщал Главред:
- 15 апреля Джо Байден подписал новые санкции против России. США ввели новые ограничения против 32 физических и юридических лиц, а также 6 российских технологических компаний.Кроме того, из Вашингтона выслали 10 человек российской дипломатической миссии.
- В России уже отреагировали на американские санкции. Там пригрозили, что за "деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться". Министерство иностранных дел России также "вызвало на ковер" своего посла в США и пообещало ему "трудный разговор".
- НАТО и Европейский Союз поддержали санкции против Москвы. Кроме того, они призвали Кремль прекратить провокации у границы Украины.