Беларусь объявила Тихановскую в международный розыск – Россия откликнулась

Новости Беларуси - Минск объявил Тихановскую в международный розыск / Reuters

Беларусь объявила в международный розыск лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую. Ей инкриминируют призывы к свержению конституционного строя и действия, которые направлены на вред нацбезопасности.

По этой статье белорусскому оппозиционеру грозит до 5 лет тюрьмы.

В российском МВД уже подтвердили получение соответствующего запроса на розыск Тихановской, сообщает РИА Новости.

Российская сторона заявила, что уголовных дел против Тихановской не заводила, но в розыск ее действительно объявила – в соответствии с договорами о помощи между Беларусью и РФ.

Ранее в российском МВД в комментарии ТАСС заявляли, что Тихановская не находится в международном розыске.

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