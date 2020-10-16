Беларусь объявила Тихановскую в международный розыск – Россия откликнулась

В российском МВД подтвердили получение запроса на розыск Тихановской.
Беларусь объявила в международный розыск лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую. Ей инкриминируют призывы к свержению конституционного строя и действия, которые направлены на вред нацбезопасности.
По этой статье белорусскому оппозиционеру грозит до 5 лет тюрьмы.
В российском МВД уже подтвердили получение соответствующего запроса на розыск Тихановской, сообщает РИА Новости.
Российская сторона заявила, что уголовных дел против Тихановской не заводила, но в розыск ее действительно объявила – в соответствии с договорами о помощи между Беларусью и РФ.
Ранее в российском МВД в комментарии ТАСС заявляли, что Тихановская не находится в международном розыске.
Светлана Тихановская и события в Беларуси
- Светлана Тихановская – белорусский оппозиционный политик, бывший кандидат на пост президента Беларуси на выборах 9 августа 2020 года.
- По результатам избирательного процесса, согласно данным ЦИК Беларуси, она набрала 10,1% голосов избирателей и заняла второе место. Официально выборы выиграл Александр Лукашенко – ЦИК постановил, что он набрал 80,1% голосов избирателей.
- В оппозиции заявили о фальсификации избирательного процесса и считают, что выборы выиграла Светлана Тихановская.
- После обнародования официальных результатов выборов, которые не признала значительная часть белорусского народа, на территории страны начались массовые митинги. Десятки тысяч людей выступили за отставку Александра Лукашенко и проведение новых выборов.
- Светлана Тихановская 11 августа была выдворена правящим режимом с территории Беларуси и сейчас проживает в Литве.
- Лукашенко 23 сентября провел тайную инаугурацию и официально вступил на пост президента Беларуси, однако Запад не признает его легитимным главой государства.
- 13 октября Светлана Тихановская поставила Лукашенко ультиматум: если до 25 октября он не остановит насилие на улицах, не подаст в отставку и не выпустит политических заключенных, на территории Беларуси будет объявлена тотальная забастовка.
Автор: Диана Беловодская