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"Беларусь спасет только победа Украины": РБ выступит против РФ при одном условии – Бульба

Алёна Воронина
4 июня 2023, 03:30
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Сейчас Беларусь окончательно дрейфует в Россию, но некоторые события могут резко изменить этот курс.
Владимир Путин, Александр Лукашенко
Беларусь спасет только победа Украины, отмечает Сергей Бульба/ коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скрин

Победа Украины в войне против страны-агрессора России может спасти также Беларусь. Сейчас РБ движется к окончательному сближению с РФ, но поражение страны-оккупанта в войне резко изменило бы эти процессы.

Об этом рассказал бывший белорусский военный офицер, политик и общественный деятель, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Робим разам" Сергей Бульба в интервью Главреду. Он считает, что в Беларуси после победы Украины в войне может начаться движение против России и белорусского режима.

"К сожалению, мы окончательно дрейфуем в Россию. И нас могло бы спасти только одно – победа Украины и ее выход к границам. А если бы Украина потом еще бы и зачистила всё, то тогда бы уже и в Беларуси нашлось много тех, кто выступил бы против России и белорусского режима", – отмечает Бульба.

Он отмечает, что к войне против Украины в Беларуси готовы около 30% военнослужащих. Но на самом деле РБ некем и чем воевать, поэтому по-настоящему становиться к оружию и идти против украинцев белорусские военные не хотят.

"Я говорил о трех бригадах сил спецопераций. Витебскую бригаду довели до 2 тысяч, примерно столько же в Брестской и около 1,5 тысяч в Марьиной Горке. И среди них только 30 процентов верили в свой профессионализм и думали, что могут воевать. В остальном Беларуси, собственно, и выставить нечего – это еще четыре механизированных бригады, среди которых я не вижу таких свирепых воинов, которых нужно на цепи держать, иначе они всех порвут. Нет такого. Никто не хочет по-настоящему воевать", – отметил белорусский политик и общественный деятель.

Кто такой Сергей Бульба

Сергей Бульба (Числов) (15 апреля 1967, Минск, БССР) – белорусский политический деятель, предприниматель, пишет Википедия. Бывший военный офицер, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Робим разам", участник "Минской весны".

При этом он отмечает, что не стоит сейчас ждать какого-то бунта в Беларуси.

"Они сами говорят, что если их погонят воевать в Украину, то только оттуда уйдут "200-е" и "300-е", страх "задвухсотиться" на фронте преодолеет страх сесть в Беларуси за измену Родине. И только тогда возможны бунты", – сказал Бульба.

Смотрите интервью Сергея Бульбы о Лукашенко Главреду:

Ранее Бульба отмечал, что на замену самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко в случае его болезни или смерти уже готовы два человека. Вместо него к власти в РБ может стать либо глава Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова, либо госсекретарь Совета Безопасности РБ Александр Вольфович. При этом у белорусской оппозиции нет никаких шансов добраться до власти.

Также Бульба рассказал, что Лукашенко имеет запущенное хроническое сердечно-сосудистое заболевание. Его не прооперировали тогда, когда это было нужно, поэтому появилось весеннее обострение. Но эта болезнь не смертельна.

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