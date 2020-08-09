В Беларуси блокируют мобильный интернет / Фото: Reuters

В воскресенье, 9 августа, в Беларуси проходят президентские выборы. Власти Республики препятствуют информированию граждан и блокируют мобильный интернет.

Об этом сообщил Telegram-канал NEXTA.Live.

"По всей Беларуси власти начинают блокировать интернет-ресурсы. Не загружается YouTube и Telegram, есть проблемы с подключением к популярным новостным ресурсам", - отметили в канале.

А немного позже выяснилось, что началась блокировка мобильного интернета сразу у всех операторов. По состоянию на 9:00 (киевское время) YouTube уже заблокирован, в Telegram не грузятся медиафайлы.

Кроме того, стало известно, что на въездах в Минск стоит военная техника и бронированные машины. Власти пытаются заблокировать дорогу в столицу.

Читайте такжеСиловики окружили дом Тихановской: оппонентка Лукашенко покинула свою квартируНапомним, ночью перед днем выборов в Минске зафиксировали колонны бронетранспортеров.

Видеозапись опубликовал местный портал TUT.BY.

На кадрах видно, как на пересечении улиц Первомайской и Пулихова в центре Минска стоит колонна из военных автомобилей.

Портал также сообщил, что у Дворца Республики и Дворца профсоюзов на Октябрьской площади в белорусской столице выставили ограждения.