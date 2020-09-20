Берлин резко ответил на хитрое предложение Москвы по Навальному

Алексей Навальный / Reuters

Глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген прокомментировал ситуацию вокруг отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung он призвал уберечь Навального от "проблематичных" попыток следственных органов России провести с ним беседу.

"Его защита и его здоровье имеют высший приоритет", - заявил Реттген.

Он подчеркнул, что для Навального "неприемлем опрос со стороны российских следователей после того, как в России он был отравлен высокосоставным нейротоксином".

Немецкий политик убежден, что Россия не намерена проводить серьезное уголовное расследование и необходимо провести международное расследование, например, под эгидой ООН.