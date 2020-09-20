Берлин резко ответил на хитрое предложение Москвы по Навальному

Россия не намерена проводить серьезное уголовное расследование, уверен Норберт Реттген.
Глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген прокомментировал ситуацию вокруг отравления российского оппозиционера Алексея Навального.
В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung он призвал уберечь Навального от "проблематичных" попыток следственных органов России провести с ним беседу.
"Его защита и его здоровье имеют высший приоритет", - заявил Реттген.
Он подчеркнул, что для Навального "неприемлем опрос со стороны российских следователей после того, как в России он был отравлен высокосоставным нейротоксином".
Немецкий политик убежден, что Россия не намерена проводить серьезное уголовное расследование и необходимо провести международное расследование, например, под эгидой ООН.
- 20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске.
- Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили озабоченность по поводу состояния здоровья Навального. Они заявили, что требуют провести расследование обстоятельств его заболевания.
- Позднее Навального эвакуировали в Германию, где стало известно о том, что его отравили ядом Новичок. Навального уже вывели из состояния комы.
Автор: Алексей Тычина