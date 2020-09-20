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Берлин резко ответил на хитрое предложение Москвы по Навальному

20 сентября 2020, 15:50

Россия не намерена проводить серьезное уголовное расследование, уверен Норберт Реттген.

Навальный
Алексей Навальный / Reuters

Глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген прокомментировал ситуацию вокруг отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung он призвал уберечь Навального от "проблематичных" попыток следственных органов России провести с ним беседу.

"Его защита и его здоровье имеют высший приоритет", - заявил Реттген.

Он подчеркнул, что для Навального "неприемлем опрос со стороны российских следователей после того, как в России он был отравлен высокосоставным нейротоксином".

Немецкий политик убежден, что Россия не намерена проводить серьезное уголовное расследование и необходимо провести международное расследование, например, под эгидой ООН.

  • 20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске.
  • Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили озабоченность по поводу состояния здоровья Навального. Они заявили, что требуют провести расследование обстоятельств его заболевания.
  • Позднее Навального эвакуировали в Германию, где стало известно о том, что его отравили ядом Новичок. Навального уже вывели из состояния комы.
Алексей Навальный отравление Навального новости Германии новости России
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