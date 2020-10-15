Билл Гейтс спрогнозировал ухудшение ситуации с Covid-19

Людям следует соблюдать профилактические меры - Гейтс / Medialeaks

Ситуация с эпидемией Covid-19 может ухудшиться. В холодное время года люди больше находятся в помещениях, где создана оптимальная среда для передачи вируса.

Об этом заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью американскому изданию Politico.

По его словам, уже сейчас растет количество заражений Covid-19, а в холода ситуация может ухудшиться из-за более частого нахождения людей в помещениях.

"Количество заражений растет, а с наступлением холодов люди больше находятся в помещениях, что увеличивает шансы передачи вируса", - считает Гейтс.

В то время как в Америке пока нет утвержденной вакцины против коронавируса, людям следует акцентировать внимание на соблюдении противоэпидемиологических мер.Читайте такжеБилл Гейтс спрогнозировал сроки окончания пандемии COVID-19

"Ношение маски, отказ от посещения массовых мероприятий, соблюдение социальной дистанции, мытье рук", - подчеркнул Гейтс.

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