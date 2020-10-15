Билл Гейтс спрогнозировал ухудшение ситуации с Covid-19

В США на данный момент нет вакцины против коронавирусной инфекции Covid-19.
Ситуация с эпидемией Covid-19 может ухудшиться. В холодное время года люди больше находятся в помещениях, где создана оптимальная среда для передачи вируса.
Об этом заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью американскому изданию Politico.
По его словам, уже сейчас растет количество заражений Covid-19, а в холода ситуация может ухудшиться из-за более частого нахождения людей в помещениях.
"Количество заражений растет, а с наступлением холодов люди больше находятся в помещениях, что увеличивает шансы передачи вируса", - считает Гейтс.
В то время как в Америке пока нет утвержденной вакцины против коронавируса, людям следует акцентировать внимание на соблюдении противоэпидемиологических мер.Читайте такжеБилл Гейтс спрогнозировал сроки окончания пандемии COVID-19
"Ношение маски, отказ от посещения массовых мероприятий, соблюдение социальной дистанции, мытье рук", - подчеркнул Гейтс.
Коронавирус новости
- По состоянию на 15 октября в мире зафиксировано более 38,7 миллионов случаев заболевания коронавирусной инфекцией. На данный момент известно, что вылечились 26,7 миллионов человек.
- В Европе в связи с ростом числа заболеваемости коронавирусом власти Германии, Франции и Португалии усилили противоэпидемиологические меры.
- По данным на 15 октября в Украине установлено 281 239 прецедентов Covid-19. За последние 24 часа вирус подцепили еще 5 062 украинца.
- Такие города, как Харьков, Полтава и Черновцы, с 19 октября будут расположены в красной карантинной зоне.