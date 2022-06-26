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Блинкен жестко "припечатал" Путина: провалил свои стратегические цели в Украине

26 июня 2022, 21:23

Западные союзники предоставят Украине необходимую для защиты от агрессии РФ помощь, заверил госсекретарь США.

Блинкен
Энтони Блинкен / УНИАН

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что президент России Владимир Путин уже провалил свои "стратегические цели" в войне против Украины.

"Когда дело доходит до стратегических целей Путина, он уже потерпел неудачу. Его стратегической целью было положить конец суверенитету и независимости Украины, стереть ее с карты, включить в состав России. Это не удалось", - цитирует Washington Post американского чиновника.

Комментируя ситуацию на Донбассе, он подчеркнул, что линия столкновения меняется, там идет "тактическая, ожесточенная битва".

При этом он подчеркнул, что западные союзники предоставят Украине необходимую для защиты от агрессии РФ помощь.

"Мы собираемся отправиться на саммит НАТО, где альянс продемонстрирует большее единство, большую силу. Мы будем продолжать совместно делать все возможное, чтобы украинцы имели то, что им нужно для отпора российской агрессии", - добавил Блинкен.

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Ранее сообщалось о том, что Россия ищет способы обхода санкций, которые были введены из-за вторжения в Украину. В РФ хотят приобрести западные военные технологии и компоненты.

Военно-промышленный комплекс России существенно зависит от иностранных компонентов и технологий. Из-за санкций РФ потеряла возможность модернизировать свои войска.

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