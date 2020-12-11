"Боевик подорвался у ФСБ": в России в результате взрыва пострадали силовики

В РФ боевик взорвал себя, пострадали силовики / Скриншот

В пятницу, 11 декабря, в российском селе Учкекен (Карачаево-Черкесская Республика) боевик пытался прорваться на территорию, на которой правоохранители проводили оперативно-розыскные мероприятия, и подорвал себя.

Боевик совершил самоподрыв при попытке задержания, пишет ТАСС со ссылкой на сведения информационного центра Национального антитеррористического комитета.

По данным агентства, в результате взрыва пострадали шесть правоохранителей, у них легкие ранения. Личность злоумышленника устанавливается.

Взрыв в России произошел возле входа в здание Федеральной службы безопасности, рассказал Интерфаксу источник. Собеседник добавил, что неизвестный подошел к группе силовиков и взорвал себя с криками "Аллах Акбар".

Боевик подорвал себя в России – видео с места происшествия