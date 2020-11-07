Богдана засекли в компании Собчак в шикарном ресторане

Собчак заметили в компании с Богданом

Российская политик и общественный деятель Ксения Собчак засветилась в Турции в компании экс-главы Офиса президента Украины Андрея Богдана.

Снимок обнародован в Инстаграм заведения Seven Hills Restaurant, расположенном в Стамбуле, Турция.

"Сегодня у нас специальный гость: спасибо Ксении Собчак за визит", - говорится в подписи к фотографии.

Ни Собчак, ни Богдан комментариев относительно этого фото не давали.