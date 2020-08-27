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"Большой протест - не за горами": аналитик спрогнозировал будущее России

27 августа 2020, 06:25

Протест в России будет против несправедливости и полицейщины после того, как кого-то побьют, убьют или задержат.

Антипутинские протесты в Хабаровске
Антипутинские протесты в Хабаровске - "это первая ласточка"/ Reuters

Путинская власть в России может упасть только тогда, когда на протесты выйдут два мегаполиса – Москва и Санкт-Петербург. При этом Кремль не контролирует регионы, и протесты в Хабаровске – "это первая ласточка и проявление кризиса полицейского государства в России".

Такое мнение высказал политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк во время чата на сайте Главред.

"Хабаровск является демонстрацией для всех регионов, они в силах организовать протест и показать, что их достал произвол Москвы (…) Это действительно так, потому что Путин контролирует Москву и не контролирует периферию. Протест России - это протест в Москве. Посмотрите на историю: во время двух революций власть падала в России только благодаря протестам в двух городах - в Петрограде, а также частично в Москве. Поэтому власть в России может упасть только тогда, когда встанут два мегаполиса. И я больше чем уверен, что они поднимутся. А когда это произойдет, региональные элиты легко подхватят протесты. А там пойдет и Кавказ", - считает Октисюк.

Читайте такжеПротесты в Хабаровске: затрещит ли Россия по швам"Большой протест в России - не за горами. Уже созданы все предпосылки. Но Хабаровск - это протест, условно говоря, местного губернатора, он не является идеологическим. Протест в России будет против несправедливости и полицейщины после того, как кого-то побьют, убьют или задержат. То есть все будет начинаться не с политических лозунгов в России", - добавил он.

При этом аналитик высказал мнение, что протесты в России могут иметь плохие последствия для всей европейской безопасности, потому что РФ может развалиться.

Как сообщал Главред, российский политический аналитик Ольга Курносова считает, что президент России Владимир Путин может отказаться от участия в очередных президентских выборах в России 2024 года.

Анатолий Октисюк новости России протесты в России протесты в Хабаровске Владимир Путин
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