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Бойня в Белгородской области: в воинской части расстреляли десятки "чмобиков"

15 октября 2022, 22:05

По неофициальным данным, трое военных открыли стрельбу в военной части в Белгородской области

блокпост, боевики, россияне, Донецк, пулемет
В РФ расстреляли "чмобиков" в воинской части / Reuters

В Белгородской области РФ неизвестный открыл стрельбу на территории одной из воинских частей.

По предварительным данным, есть погибшие и раненые, сообщает Baza.

Бойня произошла в Валуйском районе.

По неофициальным данным, трое военных открыли стрельбу в военной части в Белгородской области, уточняют в Сети.

Предварительно, 22 человека убито и 16 ранено. Двое из трёх стрелков убиты ответным огнём, один сбежал.

Не исключено, что огонь на поражение открыл кто-то из мобилизованных, пострадавших от издевательств со стороны других военных.

В Сети пишут, что стрельба произошла на полигоне в поселке Солоти. Якобы там находились более 100 человек из Брянской области, категорически отказывавшихся от отправки под Лиман (Донецкая область).

Известно, что военное руководство более недели пыталось уговорить мобилизованных отправиться на штурм города.

Напомним, ранее в российском Белгороде прогремели мощные взрывы. В результате в городе есть разрушения.

Очевидцы выкладывают в Сеть фото и видео. На кадрах зафиксированы последствия "бавовны".

Отметим, что в результате пострадал как минимум один многоэтажный дом.

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мобилизация Белгород
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