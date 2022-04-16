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"Буча. Не верьте кремлевской пропаганде": в Хабаровске разогнали митинг в поддержку Украины

16 апреля 2022, 13:23

Полицейские быстро задержали участников митинга (естественно, что несанкционированного) и сказали, что их забирают для дачи объяснений.

Хабаровск
В Хабаровске разогнали митинг в поддержку Украины / скриншоты из видео

В российской глубинке, на Дальнем Востоке, в городе Хабаровск задержали двух мужчин, которые вышли на митинг в поддержку Украины. Соответствующее видео опубликовал в Twitter проект Activatica.

Один из мужчин стоял с плакатом "Буча. Не верьте кремлевской пропаганде". Он скандировал: "Цена нашего молчания - жизни детей!" и "Нет ядерной зиме!".

Еще один мужчина стоял в пикете с плакатом цвета украинского флага и надписью "Я не боюсь". Стоявшие вокруг него люди некоторое время кричали лозунг: "Мы не боимся!".Читайте такжеВ Кремле высказались о зверствах силовиков во время протестов в России

Напомним, ранее разведка Великобритании предполагает, что Россия насильственно подавит протесты мирного населения на временно оккупированных территориях Украины.

"Украинское мирное население в оккупированных Россией городах продолжает протестовать против российского контроля. Усилия России покорить население, манипулируя СМИ, распространяя пропаганду и устанавливая марионеточных, прокремлевских лидеров, пока провалились", - сообщает Министерство обороны Британии со ссылкой на данные разведки.

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Автор: Егор Бунин
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