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Бульба оценил, сколько белорусов желают воевать с Украиной

Дмитрий Видоменко
4 июня 2023, 01:35
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По словам Сергея Бульбы, он и его соратники предпринимали усилия, чтобы продвигать проукраинские нарративы в Беларуси, но потерпели неудачу.
Белорусская армия, Бульба
По данным Сергея Бульбы, 45% белорусов поддерживают действия России в Украине / Коллаж Главред, фото Министерство обороны РБ та скриншот из видео

Более 80% белорусов против войны, но при этом 45% жителей Беларуси поддерживает военную агрессию РФ против Украины. Об этом в интервью Главреду сказал бывший военный офицер, политик и общественный деятель, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Робім разам" Сергей Бульба.

"Во-первых, в 2020 году Россия все-таки приняла решение завезти в Беларусь своих штатных идеологов и вывела их на белорусское телевидение. То есть началось вещание полностью российского нарратива. Среди тех, кто смотрит телевизор, в большинстве своем возникает диссонанс - с одной стороны, более 80 процентов белорусов против войны, но при этом 45 процентов, наслушавшись по телевизору российских нарративов, поддерживают действия России в Украине", − сказал он.

Кто такой Сергей Бульба

Сергей Бульба (Числов) (15 апреля 1967, Минск, БССР) — белорусский политический деятель, предприниматель, пишет Википедия. Бывший военный офицер, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Робім разам", участник "Минской весны"

По словам Бульбы, он и его соратники предпринимали усилия, чтобы продвигать проукраинские нарративы в Беларуси, но потерпели неудачу.

"Я тут очень сожалею, но в 2013-2014 году я пытался пролоббировать вопрос. Частично нам удалось, и тогда Порошенко предложил Лукашенко сделать совместный телеканал. И я сожалею, что мы не смогли ввести украинское телевидение в белорусское вещание. Если бы тогда это было сделано, то сегодняшней картины не было бы. Собственно говоря, дважды по нашей просьбе собиралась межведомственная комиссия в Киеве из представителей от СБУ до МИД по белорусскому вопросу. Впервые это было в 2017 году, когда было дело "Белого легиона" в Беларуси и нас обвинили в подготовке государственного переворота, а Украину - в подготовке боевиков. Тогда не было принято никакого решения. В следующий раз мы уже инициировали с прошлым составом Верховной Рады, готовили свои предложения, но также ничего не было принято. И потом чиновник МИД Украины в кулуарах признался - мол, ребята, не обижайтесь, у нас нет концепции по Украине, а вы хотите ее по Беларуси. К сожалению, имеем то, что имеем", − подытожил он.

Как оказалось в Беларуси русское ядерное оружие

В марте 2023 года российский диктатор Владимир Путин заявил о договоренности с Лукашенко о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Тогда же Путин также заявил о передаче ракетного комплекса "Искандер", который может являться ее носителем.

Позже страна-оккупант начала обучение для военных Беларуси по обращению с тактическими ядерными боеголовками, а уже сегодня, 25 мая, Москва и Минск подписали соответствующий документ о размещении вооружения.

В Китае выступили против передачи ядерного оружия от одних стран другим.

В Пекине сказали, что все конфронтации следует решать дипломатическим путем. Нельзя допустить риска начала ядерной войны.

Постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков говорил, что Россия пока не разместила в РБ ядерное оружие. По его словам, Москва пока декларирует намерения, а окончательное решение по данному вопросу, дескать, "будет приниматься в Минске".

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