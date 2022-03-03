ЧП в Румынии: исчез с радаров истребитель МиГ-21, разбился вылетевший за ним вертолет

Известно о гибели пяти членов экипажа вертолета и двух спасателях.
В Румынии исчез с радаров самолет МиГ-21, который выполнял задачи по воздушному патрулированию над Добруджей.
Это район на северо-востоке страны на побережье Черного моря почти на границе с Украиной, сообщает Минобороны Румынии..
Отмечается, что с авиабазы он вылетел в 19:50. В 20:03 у самолета была потеряна связь с диспетчерской башней, после чего он исчез с радаров.
При этом на его поиск сразу был отправлен вертолет IAR-330 Puma. Он вылетел с аэродрома около 20:21, а связь с ним пропала в 20:44. Впоследствии оказалось, что вертолет разбился в 11 километрах от аэродрома.
В свою очередь румынское издание Digi 24 со ссылкой на министра обороны Василия Динка сообщает, что все пять членов экипажа погибли.
Вместе с тем министр обороны Румынии Василе Дынку подтвердил, что все, кто находился на борту вертолета, погибли. Сначала речь шла о пяти военнослужащих. Однако впоследствии стало известно, что погибших – семеро. Еще двое – это спасатели ВМС Румынии.
Судьба самолета МиГ-21 и его пилота до сих пор остается неизвестной.