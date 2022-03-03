ЧП в Румынии: исчез с радаров истребитель МиГ-21, разбился вылетевший за ним вертолет

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В Румынии исчез с радаров самолет МиГ-21, который выполнял задачи по воздушному патрулированию над Добруджей.

Это район на северо-востоке страны на побережье Черного моря почти на границе с Украиной, сообщает Минобороны Румынии..

Отмечается, что с авиабазы ​​он вылетел в 19:50. В 20:03 у самолета была потеряна связь с диспетчерской башней, после чего он исчез с радаров.

При этом на его поиск сразу был отправлен вертолет IAR-330 Puma. Он вылетел с аэродрома около 20:21, а связь с ним пропала в 20:44. Впоследствии оказалось, что вертолет разбился в 11 километрах от аэродрома.

В свою очередь румынское издание Digi 24 со ссылкой на министра обороны Василия Динка сообщает, что все пять членов экипажа погибли.

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Вместе с тем министр обороны Румынии Василе Дынку подтвердил, что все, кто находился на борту вертолета, погибли. Сначала речь шла о пяти военнослужащих. Однако впоследствии стало известно, что погибших – семеро. Еще двое – это спасатели ВМС Румынии.

Судьба самолета МиГ-21 и его пилота до сих пор остается неизвестной.