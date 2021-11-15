"Чтобы знали, это не просто так": страна ЕС объявила о старте военных учений у границ Беларуси

В Латвии объявили военные учения из-за миграционного кризиса у границ Польши / Фото Reuters

Латвия объявила о старте ранее не заявленных военных учений на границе с республикой Беларусь, которые должны продлиться до 12 декабря. В маневрах примут участие около 3 тысяч военнослужащих Национальных вооруженных сил и подразделений Нацгвардии. О ситуации уже предупредили Минск и Москву.

Как сообщает DW, учения начались в воскресенье, 14 ноября, на юго-востоке Латвии. Глава Минобороны Артикс Пабрикс анонсировал участие в маневрах около 3 000 военнослужащих Национальных вооруженных сил и войск национальной гвардии.Читайте такжеВойска Беларуси приближаются к границе с Польшей: мигрантов для провокации агрессии угощают водкой

Кроме того, указывается, что учения The Decisive Point должны продлиться до 12 декабря. Цель маневров – комплексная проверка возможностей широкомасштабного сотрудничества разных военных и командных структур, логистики и мобильности подразделений. Россия и Беларусь как государства, которые входят в ОБСЕ, предупреждены о проведении военных учений.

Министр обороны косвенно подтвердил сведения, согласно которым учения решили провести из-за кризисной ситуации на границе стран Балтии и Польши с белорусским государством.

"Я просил объявить о начале военных учений в Латвии, чтобы и наши белорусские коллеги, если их можно так называть, знали, что это не просто так", - подчеркнул Артикс Пабрикс.

Реклама

Напомним, ранее в России заявили, что Москва и Минск в текущем году подписали договор, на базе которого Беларусь получит средства ПВО, вертолеты, истребители и другое оружие.

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко ранее призвал Россию предоставить Минску оперативно-тактические комплексы Искандер, которые он намерен разместить, в том числе, и у границ Украины.

Миграционный кризис на границе Беларуси и Польши

Кризис с мигрантами на белорусско-польском кордоне начался 8 ноября. Утром толпа нелегальных мигрантов собралась у границ Польши с целью отправления в государство. Одна колонна последовала на КПП, другая пошла в леса, чтобы попасть на территорию страны.

Мигранты силой пытались прорваться в Польшу, используя для этого лопаты, щипцы и подручные средства, чтобы сломать ограждение. Польские силовики отбили атаку.

Мигранты соорудили палаточный лагерь на границе с Польшей. Варшава фиксировала множество попыток прорыва кордонов.

В ночь на 10 ноября две большие группы мигрантов прорвались через польскую границу. Часть людей позже удалось задержать.

14 ноября в полиции Польши заявили, что в субботу вечером, 13 ноября, мигранты ворвались на территорию страны в районе Старзына. В Польшу попали около 50 нелегалов. Варшава предупредила о том, что готовится новый серьезный прорыв нелегальных мигрантов.

Украина и Запад считают, что миграционный кризис спровоцирован режимом Александра Лукашенко в Беларуси. Они призывают разобраться в ситуации и организовать трибунал над Лукашенко.