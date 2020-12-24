УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

CNN: у США есть новые санкции против России из-за отравления Навального

24 декабря 2020, 09:26
Прослушать новость
Остановить

По данным американских журналистов, новый пакет антироссийских санкций готов уже некоторое время.

Санкции
У США есть новые санкции против России / Reuters

Представители властей США закончили разработку нового пакета санкции против Российской Федерации ‒ из-за отравления политика-оппозиционера Алексея Навального веществом из группы Новичок, но не успели ввести его в действие.

Об этом со ссылкой на свои источники утверждают журналисты телеканала CNN. Сообщается, что были подготовлены возможные санкции США против РФ.

Тем не менее официальное введение нового пакета санкций потребовало бы согласия действующего президента США Дональда Трампа. Но, как констатируется в материале, руководитель Белого дома не стал обвинять россиян в отравлении Алексея Навального.

Читайте такжеВ ФСБ прошлись по записи разговора Навального с возможным отравителем

Отравление Навального - что сообщалось ранее:

  • Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) 6 октября сделала заявление, в котором речь шла о том, что в образцах физиологических жидкостей Алексея Навального были обнаружены токсичные химикаты.
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что за Навальным стоят американские спецслужбы, а россияне к его отравлению не причастны.
  • Навальный 21 декабря опубликовал видео, которое он назвал разговором с военным химиком из Института криминалистики ФСБ Константином Кудрявцевым. В телефонном разговоре обсуждается вопрос покушения на политика.
  • В ФСБ назвали телефонный разговор подделкой и провокацией, организованной при участии спецслужб иностранных государств.
Дональд Трамп яд Новичок санкции США отравление Навального
Сейчас вы просматриваете новость «CNN: у США есть новые санкции против России из-за отравления Навального». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Против Путина совершили чудовищной силы оккультный обрядПротив Путина совершили чудовищной силы оккультный обряд В России при странных обстоятельствах погиб биолог, работавший над вакциной против COVID-19В России при странных обстоятельствах погиб биолог, работавший над вакциной против COVID-19 Трамп готовится захватить власть: СМИ раскрыли деталиТрамп готовится захватить власть: СМИ раскрыли детали Навальный позвонил своему "убийце" и выведал всю правду об отравленииНавальный позвонил своему "убийце" и выведал всю правду об отравлении В США готовят "инаугурацию" Трампа: названа датаВ США готовят "инаугурацию" Трампа: названа дата
Следующий материал

Последние новости

10:25
"Танцующий миллионер" Джанлука Вакки показал дочку и рассказал о ее болезни
10:23
Эксперты объяснили, почему в украинских больницах большие проблемы с кислородом Видео
10:23
Как коронавирус влияет на менструацию: женщины жалуются на серьезные изменения Видео
10:19
Как перестать грызть ногти навсегда: 6 действенных способов Видео
10:00
Арахисовое масло: нужные преимущества для здоровья Видео
Реклама
09:53
Интеграция России и Беларуси: в МИД РФ сделали заявление и объяснили ситуацию Видео
09:51
Впереди у Украины - три года пустоты мнение
09:33
Можно ли мыть волосы каждый день: эксперты дали ответ Видео
09:26
CNN: у США есть новые санкции против России из-за отравления Навального Видео
09:16
Вторая страна в мире разрешила использовать российскую вакцину от COVID-19 Видео
08:52
Сердечные заболевания и рак: ученые назвали риски употребления молока Видео
08:38
Гороскоп для всех на 24 декабря: вираж судьбы и создание серьезных отношений Видео
08:36
Украина оказалась на пороге грандиозного шухера мнение
08:33
СМИ узнали о "смертельном ударе" США по Северному потоку-2 Видео
08:17
Коронавирус в Украине 24 декабря: число зараженных превысило миллион Видео
08:02
Растяжки: причины появления и домашние средства для борьбы с ними Видео
07:38
Синоптик дала прогноз погоды на Новый год и рассказала, ждать ли снега Видео
07:38
В США сделали заявление о причастности России к отравлению Навального Видео
06:59
Гороскоп для всех на 25 декабря: выигрышный риск и стычка с разгневанным врагом Видео
06:57
Кремлёвский чекист лжет и хохочет в лицо всему миру мнение
Реклама
06:41
Восстановление ответственности за ложь в декларациях: Зеленский подписал закон Видео
06:29
Что нельзя делать православным в католическое Рождество Видео
06:10
Трамп помиловал экс-главу своего штаба Манафорта Видео
06:01
Создатели Дюны обрушились на Warner Bros из-за HBO Max
05:55
План Б по Донбассу: Арестович объяснил главные задачи Украины Видео
05:32
"Родители должны помнить, что их поступки отражаются на ребенке": звезда Перших ластівок Тая Щурук
05:20
Украину накроет снежным штормом: синоптики предупредили об опасности Видео
05:01
Влага в канале похоти: топ-5 способов надолго возбудить женщину Видео
04:46
Соня Киперман засветила грудь в крошечном бикини
04:17
Названы продукты, которые вызывают бессонницу Видео
03:14
Диетолог рассказала, какой приятный на вкус напиток помогает сердцу и сосудам
02:48
Шмыгаль объяснил, почему бюджету-2021 грозит пересмотр
01:47
"Секс так и прет": Полина Фаворская без лифчика засветилась на развратном фото
01:31
Украина закупит COVID-тесты на полмиллиона Видео
01:07
Украинский телеканал наказали за трансляцию пресс-конференции Путина Видео
01:04
В НАН подсчитали, сколько украинцев подхватят COVID-19 за новогодние праздники Видео
01:00
Эксперт объяснил, почему Трампу угрожает уголовная ответственность в США Видео
00:49
Украина введет новую обязательную прививку от опасной инфекции Видео
00:40
В Минюсте объяснили, кто мешает изменить закон о люстрации Видео
00:19
Православный календарь на январь 2021: все праздники, когда нельзя работать Видео
Реклама
00:09
Врачи назвали неожиданный вред мандаринов: кому нельзя есть Видео
23 декабря, среда
23:51
Когда ЕС снова возобновит авиарейсы с Украиной​: появились подробности Видео
23:16
Обнародованы фото 11-летней дочери Кернеса и ее мамы
23:05
Трамп наложил вето на военный бюджет США Видео
22:39
Во Львове власти опубликовали видео с картой Украины без Крыма
22:30
​На островах при загадочных обстоятельствах умер российский миллиардер​
22:18
Полынь: мощный борец с раком и другие преимущества для здоровья Видео
22:15
Правильное новогоднее меню 2021: что можно и нельзя подавать и классные рецепты
22:00
В моду на 2021 год вошли яркие аксессуары для волос в стиле 90-х: фото Фото Видео
21:58
Лавров вернул Боснии и Герцеговине украденную из Луганска икону
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять