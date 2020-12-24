CNN: у США есть новые санкции против России из-за отравления Навального

По данным американских журналистов, новый пакет антироссийских санкций готов уже некоторое время.
Представители властей США закончили разработку нового пакета санкции против Российской Федерации ‒ из-за отравления политика-оппозиционера Алексея Навального веществом из группы Новичок, но не успели ввести его в действие.
Об этом со ссылкой на свои источники утверждают журналисты телеканала CNN. Сообщается, что были подготовлены возможные санкции США против РФ.
Тем не менее официальное введение нового пакета санкций потребовало бы согласия действующего президента США Дональда Трампа. Но, как констатируется в материале, руководитель Белого дома не стал обвинять россиян в отравлении Алексея Навального.
Читайте такжеВ ФСБ прошлись по записи разговора Навального с возможным отравителем
Отравление Навального - что сообщалось ранее:
- Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) 6 октября сделала заявление, в котором речь шла о том, что в образцах физиологических жидкостей Алексея Навального были обнаружены токсичные химикаты.
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что за Навальным стоят американские спецслужбы, а россияне к его отравлению не причастны.
- Навальный 21 декабря опубликовал видео, которое он назвал разговором с военным химиком из Института криминалистики ФСБ Константином Кудрявцевым. В телефонном разговоре обсуждается вопрос покушения на политика.
- В ФСБ назвали телефонный разговор подделкой и провокацией, организованной при участии спецслужб иностранных государств.
Автор: Дмитрий Видоменко