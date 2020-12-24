CNN: у США есть новые санкции против России из-за отравления Навального

У США есть новые санкции против России / Reuters

Представители властей США закончили разработку нового пакета санкции против Российской Федерации ‒ из-за отравления политика-оппозиционера Алексея Навального веществом из группы Новичок, но не успели ввести его в действие.

Об этом со ссылкой на свои источники утверждают журналисты телеканала CNN. Сообщается, что были подготовлены возможные санкции США против РФ.

Тем не менее официальное введение нового пакета санкций потребовало бы согласия действующего президента США Дональда Трампа. Но, как констатируется в материале, руководитель Белого дома не стал обвинять россиян в отравлении Алексея Навального.

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Отравление Навального - что сообщалось ранее: