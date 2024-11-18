Дальнобойные удары по РФ: как Кремль может ответить на решение США – Economist

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- РФ помогает хуситам бить по судам в Красном море
- Москва готовит теракты, в том числе на авиатранспорте
Страна-агрессор РФ может расширить помощь йеменским хуситам, которые запускают ракеты по судам в Красном море, после разрешения США бить дальнобойным оружием вглубь российской территории.
Как говорится в материале издания The Economist, ранее Кремль намекал на такую возможность эскалации.
Отмечается, что ранее РФ предоставила спутниковые данные через Иран, а на этот раз могут быть переданы более современные ракеты для ударов по судам.
Еще один вариант ответа кремлевского режима – усиление кампании саботажа, подрывной деятельности и покушений в Европе шпионами из РФ.
Авторы материала не исключают, что РФ может пойти на закладку взрывных устройств на авиалайнерах.
Вместе с тем в материале подчеркивается, что президент США Джо Байден может надеяться, что диктатор Владимир Путин не ответ агрессивно, чтобы сохранить перспективу заключения сделки с Трампом.
"Если это правда, то и Байден, и Трамп получили свой ответ в небе над Украиной в ранние часы 17 ноября: крупнейшие воздушные атаки с прошлого года, парализовавшие энергосистему Украины и убившие, как сообщается, 18 человек", — пишет The Economist.
Удары вглубь РФ - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что Байден разрешил Украине бить по России ракетами большой дальности. Решение Байдена является серьезным изменением в политике США.
Напомним, ранее сообщалось о том, какие объекты в РФ могут уничтожить ATACMS. Удары дальнобойными ракетами могут изменить ход боевых действий.
Как сообщал Главред со ссылкой на сотрудника Института изучения войны, ATACMS и Storm Shadow могут сдержать вражеские атаки на Украину. На территории противника есть сотни ценных объектов в зоне досягаемости ATACMS, кроме аэродромов, откуда РФ могла уже отвести авиацию. В то же время Storm Shadow были бы эффективными для поражения.
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Что такое The Economist?
The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.
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