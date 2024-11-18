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Дальнобойные удары по РФ: как Кремль может ответить на решение США – Economist

Алексей Тесля
18 ноября 2024, 16:13
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Ранее кремлевский режим уже намекал на одну из возможностей эскалации.
Дальнобойные удары по РФ: как Кремль может ответить на решение США – Economist
Украина может наносить удары вглубь РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, US Army

Главное:

  • РФ помогает хуситам бить по судам в Красном море
  • Москва готовит теракты, в том числе на авиатранспорте

Страна-агрессор РФ может расширить помощь йеменским хуситам, которые запускают ракеты по судам в Красном море, после разрешения США бить дальнобойным оружием вглубь российской территории.

Как говорится в материале издания The Economist, ранее Кремль намекал на такую возможность эскалации.

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Отмечается, что ранее РФ предоставила спутниковые данные через Иран, а на этот раз могут быть переданы более современные ракеты для ударов по судам.

Еще один вариант ответа кремлевского режима – усиление кампании саботажа, подрывной деятельности и покушений в Европе шпионами из РФ.

Авторы материала не исключают, что РФ может пойти на закладку взрывных устройств на авиалайнерах.

Вместе с тем в материале подчеркивается, что президент США Джо Байден может надеяться, что диктатор Владимир Путин не ответ агрессивно, чтобы сохранить перспективу заключения сделки с Трампом.

"Если это правда, то и Байден, и Трамп получили свой ответ в небе над Украиной в ранние часы 17 ноября: крупнейшие воздушные атаки с прошлого года, парализовавшие энергосистему Украины и убившие, как сообщается, 18 человек", — пишет The Economist.

Удары вглубь РФ - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Байден разрешил Украине бить по России ракетами большой дальности. Решение Байдена является серьезным изменением в политике США.

Напомним, ранее сообщалось о том, какие объекты в РФ могут уничтожить ATACMS. Удары дальнобойными ракетами могут изменить ход боевых действий.

Как сообщал Главред со ссылкой на сотрудника Института изучения войны, ATACMS и Storm Shadow могут сдержать вражеские атаки на Украину. На территории противника есть сотни ценных объектов в зоне досягаемости ATACMS, кроме аэродромов, откуда РФ могла уже отвести авиацию. В то же время Storm Shadow были бы эффективными для поражения.

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Что такое The Economist?

The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

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новости США война России и Украины ракетный удар Удары вглубь РФ
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