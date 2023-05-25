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Давит на ряд стран: у Путина новый план действий на международной арене – ISW

Алёна Воронина
25 мая 2023, 08:45 обновлено 25 мая, 08:47
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Россия пытается делать вид, будто бы у нее до сих пор есть важные дипломатические партнерские отношения. Путин тем временем давит на некоторые страны.
Давит на ряд стран: у Путина новый план действий на международной арене – ISW
Аналитики объяснили, чего Путин добивается на международной арене/ сайт Кремля

Российский диктатор Владимир Путин продолжает стремительно терять репутацию в мире. На фоне этого страна-агрессор Россия всеми способами пытается сделать вид, будто бы у нее есть важные дипломатические партнерские отношения с другими государствами.

Для этого Путин встретился с рядом лояльных к нему лидеров государств и принял участие в международных форумах, отмечают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Так, кремлевский диктатор с шаблонной риторикой выступил перед участниками Международной встречи высоких представителей по вопросам безопасности, которая проходила в Москве 24 мая. Во время выступления Путин снова применил свою привычную риторику и обвинил западные страны в том, что они якобы создают глобальную нестабильность. Также он призвал страны Азии, Африки и Латинской Америки сформировать многополярный мировой порядок.

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Позже Путин посетил Евразийский экономический форум. Вместе с ним на этом мероприятии были самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян. Кроме этого, глава Кремля встретился с президентом Сербии Милорадом Додиком.

Эти все мероприятия и встречи Путин использует для того, чтобы показать, якобы в РФ еще есть прочные международные партнерские отношения, отмечают аналитики.

"Кремль использовал международные форумы и встречи с главами государств, чтобы изобразить Россию страной, имеющей прочные международные партнерские отношения, и выступить за формирование потенциальной антизападной коалиции. В частности, Путин пытался, но не смог обеспечить безграничное двустороннее партнерство с президентом Китая Си Цзиньпином в конце марта и объединить Китай с Россией в вымышленном Путиным геополитическом конфликте с Западом", – добавляют аналитики.

Кроме этого, Путин также оказывает давление на ряд стран. В частности, он давит на Индию. Россия угрожает Индии аннулировать оборонные и энергетические соглашения, если это государство не поможет заблокировать шаги, задачей которых является превратить Россию в финансового и политического изгнанника из-за развязанной против Украины полномасштабной войны.

Напомним, президент страны-агрессора России Владимир Путин оправдывает вторжение в Украину. Он снова заявил, что "СВО" он пытается остановить "войну против своего народа", которая длится 9-й год. Об этом он сказал во время вручения наград в Кремле во вторник, 23 мая.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин опозорился на весь мир. Он встретился с председателем Конституционного суда страны-агрессора России Валерием Зорькиным. Зорькин принес Путину карты середины XVII века времен Людовика XIV. Там они вдвоем на карте начали искать Украину, после чего Путины выдал: "Никакой Украины не было в истории человечества" до СССР.

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