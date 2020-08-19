Давление по всем фронтам: в ЕС уже готовы ударить санкциями по режиму Лукашенко

В Европарламенте рассказали, почему Евросоюз вынужден вмешаться в ситуацию с Беларусью / Reuters

Европейский союз должен уже в скором времени ударить санкциями по чиновникам режима Александра Лукашенко в Беларуси. Брюссель обязан сделать все для освобождения всех лиц, которые были задержаны в ходе событий, состоявшихся после оглашения результатов президентских выборов в республике.

Об этом глава Европарламента Давид Сассоли рассказал в рамках виртуального саммита ЕС в среду, 19 августа, сообщает пресс-служба ЕП.

"Мы должны оказывать давление через все доступные каналы, чтобы заключенные, арестованные с 9 августа, были освобождены, реабилитированы и чтобы они получили компенсацию", - добавил чиновник.

По словам Сассоли, европейцы вынуждены вмешаться во внутриполитические процессы Беларуси, так как белорусский народ самостоятельно не может отстоять свои политические права.Читайте также200 тысяч протестующих: в Беларуси прошел самый массовый в истории марш

Как полагает председатель Европейского парламента, санкции против Минска, скорее всего, приведут к заморозке активов всех политиков и чиновников, который причастны к реализации массовых репрессий в отношении белорусов.

"Думаю, вы все согласны с тем, что наш долг – сделать все возможное, чтобы остановить это насилие и привлечь виновных к ответственности", - подчеркнул Сассоли.

Ранее в Евросоюзе заявили, что Брюссель не признает результатов президентских выборов в Беларуси и готовит пакет санкций против всех лиц, которые причастны к фальсификациям избирательного процесса и насилию против людей.