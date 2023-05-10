Даже Лукашенко: лидеры стран СНГ унизили Путина прямо на параде - Денисенко

Лидеры стран Центральной Азии, которые посетили Москву 9 мая, предварительно договорились между собой о визите, но таким образом не поддержали российского диктатора Владимира Путина, уверен исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко.
В интервью Главреду он отметил, что все связано из саммитом Китай-Центральная Азия.
"Это, с одной стороны, стало возможным не без помощи Китая, а с другой стороны, хоть эти страны и отдаляются от РФ, но окончательно разрывать с ней отношения еще не хотят. Поэтому, соответственно, и было принято политическое решение относительно поездки в Москву, за которым на самом деле ничего не стоит. Ведь все эти страны, кроме Армении, движутся в сторону Китая, и для них именно Китай гораздо более важный партнер, чем Россия", - пояснил эксперт.
Кто такой Вадим Денисенко?
Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - исполнительный директор Украинского института будущего, журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва, сообщает Uifuture.org.
В то же время он отметил, что президенты стран Центральной Азии демонстративно выказывали пренебрежение, потому что все лидеры на параде были без георгиевских ленточек.
"Лишь Лукашенко надел ее непосредственно перед возложением цветов, а президент Узбекистана вообще приехал с лентой в виде узбекского флага", - подытожил эксперт.
Парад на 9 мая в Москве
Напомним, диктатор РФ Владимир Путин на параде 9 мая на Красной площади в Москве выступил со своей привычной пропагандистской программой – обвинил во всех бедах Украину, западный мир и размечтался о, мол, "победах" российских оккупантов. Между тем череда событий, которые происходили во время мероприятия, выглядели странно – то Шойгу шатался в машине, то был замечен охранник Путина, несший чемоданчик за диктатором.
Между тем в сети саркастически показали, каким должен быть парад в Москве на 9 мая. Пользователи высмеяли "победобесие" в России и предложили свою версию того, как должен происходить парад. Сеть взорвалась мемами.
Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал проведение "парада Победы" в Москве 9 мая – на следующее утро после устроенного оккупантами РФ ракетного обстрела Украины. Он подчеркнул, что Путин вместе с некоторыми главами бывших советских республик является "соучастником и наблюдателем на трибунах лицемерия". Представитель ОП напомнил о том, что ранее РФ ударила по мирным жителям Украины 25 крылатыми ракетами.
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