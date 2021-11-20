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"Денежный дождь" на трассе: из грузовика выпали тысячи долларов, водители кричали от счастья

20 ноября 2021, 15:00
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В бронированном грузовике случайно открылась дверь. Деньги посыпались на дорогу. В результате движение замерло, так как водители кинулись собирать доллары.

На трассу из грузовика выпали тысячи долларов / скриншот Tik Tok

В штате Калифорния в США вблизи города Карлсбадс в бронированном грузовике случайно открылась дверь. Из машины прямо на ходу выпали тысячи долларов. Движение на трассе замерло - проезжающие мимо водители вышли из автомобилей и бросились собирать деньги.

Инцидент произошел на в девять часов утра 19 ноября, сообщает nypost.com.

Сначала водитель грузовика пытался отобрать деньги у мародеров, однако у него ничего не получалось. Тогда он начал записывать данные собирающих купюры.

Впоследствии на место происшествия прибыли патрульные, которые окружили водителей на шоссе и собирали деньги в пластиковые пакеты.

Полиции удалось задержать мужчину и женщину. Их подозревают в присвоении части денег. Сколько всего денег украли, пока что неизвестно. Граждан призвали вернуть их.

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Известно, что деньги принадлежат Федеральной корпорации по страхованию депозитов.

Из бронированного грузовика на трассе выпали деньги / скриншот Tik Tok
Сколько всего денег украдено - неизвестно / скриншот Tik Tok

Пользователь TikTok Деми Бегби показала видео, как водители быстро собирают деньги, кричат от радости и позируют с купюрами посреди трассы.

"Это самое безумное из того, что я видела", — сказала девушка.

Как сообщал Главред, клиент ПриватБанка из Черновцов лишился собственных средств на карте, а также стал должником, так как мошенники за ночь сняли все деньги. Всего мошенники украли с карты за ночь 21 тысячу гривен.

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