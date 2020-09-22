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Виталий Наливкин решает проблемы - что известно о "народном депутате", ставшем звездой YouTube

22 сентября 2020, 14:25

В России новая волна популярности вокруг местного "героя" - народного депутата Виталия Наливкина, который появился как политик, который "решает" проблемы народа.

Виталий Наливкин
Виталий Наливкин - кто это на самом деле / кадр из видео

На Youtube набирают популярность видео с народным депутатом Виталием Наливкиным - героем роликов, который решает давно наболевшие вопросы горожан. За год аудитория канала увеличилась до более чем 400 тысяч подписчиков, но каждое видео набирает намного больше просмотров.

Таинственный Виталий Наливкин - кто он? - задаются вопросом россияне. Мужчина, который представляется как народный депутат Уссурийска, либо как председатель исполкома Уссурийска покорил сердца пользователей ютуба.

Попервах Виталий Наливкин даже кажется реальным персонажем - если не замечать абсурдных способов решения проблем, постановочных мест "преступления". например - все бренды на видео заменяются, чтобы не было рекламы, жилье и кабинеты часто не соответствуют статусу героев видео, и тд.

Виталий Наливкин - кто это на самом деле

Народный депутат Виталий Наливкин - выдуманный сатирический персонаж, которым якобы должен быть политик по мнению населения - он "решает" простые проблемы.

Пользователей сети интересует настоящее имя Виталия Наливкина. И на этот вопрос есть ответ. Виталия Наливкина играет Андрей Нетерин - в прошлом разнорабочий, который, однако отличается внешностью и немного пацанским поведением, что добавляет харизматичности его герою.

Даже из роликов неизвестно - где живет Виталий Наливкин, как он попал к власти, и какой партии принадлежит. Тем не менее, Виталий Наливкин стал героем Лурка - сатирической версии Википедии. Его нестандартное поведение сначала вызывает у людей ярость, а потом они пытаются выяснить кто такой Наливкин, кто снимает видео про него и зачем это нужно.

Собирательный образ Виталия Наливкина создан коллективом авторов Youtube-канала BARAKuda, в который входят и журналисты и актеры. Андрей Клочков выступает одновременно режиссером и сценаристов новых роликов про справедливого депутата.

Первое видео про Виталия Наливкина появилось на канале BARAKuda в YouTube весной 2019 года.

Виталий Наливкин - чем занимается народный депутат

Все ролики с Виталием Наливкиным выходят в стиле региональных новостей - голосом диктора за кадром тщательно комментирует действия мужчины, и если пропустить налет сарказма и иронии, все кажется правдоподобным.

Виталий Наливкин и Хабаровск. В каждом выпуске Наливкин решает проблемы Уссурийска нестандартным образом, но был один случай, когда он "задержал" ИО губернатора Хабаровска Михаила Дегтярева, и потребовал вернуть старого управленца, а сам тем временем занять место ВрИО.

Виталий Наливкин Уссурийск. Кроме того, Виталий Наливкин имел проблемы с правоохранителями Уссурийска - когда "председатель исполкома" Виталий Наливкин "задержал" в своем постановочном ролике высокопоставленного сотрудника органов внутренних дел подполковника Алексея Андрейченко, у которого нашли "сотни килограмм денег".

Виталий Наливкин
Виталий Наливкин - Андрей Нетерин / Instagram

Местные правоохранители посчитали это хулиганством, и задержали Андрея Нетерина - он провел в отделении пять суток. Правоохранители публично отчитались, что у них нет и не было никакого Алексея Андрейченко.

Виталий Наливкин успел установить городские туалеты, пресечь незаконную вырубку леса, поборолся с коронавирусом, поймал оппозиционного блогера и даже запретил концерт культовой немецкой метал-группы Rammstein.

В случае с жалобами жителей маленького городка на ржавую воду из труб, Наливкин якобы предложил перекрыть трубы - тогда ржавая вода не будет литься из них.

С первого взгляда многие россияне принимают Виталия Наливкина за реального персонажа, но потом с 3-4 просмотром понимают всю иронию, заложенную авторами в ролики. Кстати, они набирают большую популярность и становяться вирусными. Например последний ролик всего за ночь набрал 900 тысяч просмотров.

Виталий Наливкин уничтожает микрозаймы

21 сентября 2020 вышел новый ролик с Виталием Наливкиным - он уничтожает микрозаймы. На видео в Youtube "народный депутат" ворвался в МАФ с компанией, которая предоставляет микрозаймы, и якобы изъял всю информацию, и "простил" должникам долги.

"В ходе следственных мероприятий в помещении был произведен обыск с целью изъятия всей информации о задолженностях уссурийцев, которая использовалась коллекторами для вымогательства денежных средств незаконными методами", — сообщил закадровый голос.

"Спецназ" в масках помог вывезти МАФ в поле, где Наливкин взорвал его из РПГ, и пообещал, что так будет разбираться со всеми компаниями по микрозаймам.

Виталий Наливкин уничтожает микрозаймы смотреть видео:

Виталий Наливкин и дороги. Виталий Наливкин вызвал негодование у депутата Госдумы Виталия Милонова.

После сюжета, в котором Наливкин приказал положить дороги, а потом все раскопать и починить канализацию, Милонов разразился гневным высказыванием.

"Если мэр будет над каждой ямой, дело не будет двигаться. Это ручное управление", — возмутился он.

На это Наливкин заявил, что "больше не хочет видеть этого рыжего на экране".

Виталий Наливкин и коронавирус. Еще до начала карантина из-за коронавируса, Виталий Наливник занялся предотвращением распространения коронавируса в Уссурийске. На ролике он примчался к месту, где "скорая" пыталась увезти гражданина КНР, и потребовал перепроверить диагноз - врачи подчинились приказу, и "выяснили, что он болен ангиной" а не коронавирусом.

Кроме ютуб-канала BaraKuda у проекта есть Instagram - Виталий Наливкин.

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