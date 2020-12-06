"Диктатор сдохнет!": в Минске начались задержания и разгон акций протеста

Митинги и шествия проходят в Минске и многих других городах Беларуси.
В воскресенье, 6 декабря, в Беларуси проходят новые акции протеста против режима Александра Лукашенко.
Митинги и шествия проходят в Минске и многих других городах Беларуси, сообщает Tut.by.
В то же время силовики на улицах начали задержания участников акций протеста.
Для того, чтобы избежать массовых задержаний, участники протестов собираются не в центральных точках города, а выходят на улицы рядом со своими домами.
Несколько человек были задержаны на улице Мястровская на северо-западе Минска, пишет Наша Нива.
Кроме того сообщается о задержаниях возле станции метро Ковальская Слобода, на проспекте газеты Звезда на юго-западе города, в районе Сухарево и на улице Столетова на востоке.
Участники акций протеста скандируют: "Жыве Беларусь!", "Далучайся!", "Я выхожу!", "Протест заглохнет, когда диктатор сдохнет!".
Обратим внимание, что утром в Минске были замечены автозаки и спецтехника силовиков.
Протесты в Беларуси:
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
- 20 октября Лукашенко на встрече в СИЗО пообещал, что это его последний президентский срок.