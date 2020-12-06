"Диктатор сдохнет!": в Минске начались задержания и разгон акций протеста

В Беларуси проходят новые акции протеста / tut.by

В воскресенье, 6 декабря, в Беларуси проходят новые акции протеста против режима Александра Лукашенко.

Митинги и шествия проходят в Минске и многих других городах Беларуси, сообщает Tut.by.

В то же время силовики на улицах начали задержания участников акций протеста.

Для того, чтобы избежать массовых задержаний, участники протестов собираются не в центральных точках города, а выходят на улицы рядом со своими домами.

Несколько человек были задержаны на улице Мястровская на северо-западе Минска, пишет Наша Нива.

Кроме того сообщается о задержаниях возле станции метро Ковальская Слобода, на проспекте газеты Звезда на юго-западе города, в районе Сухарево и на улице Столетова на востоке.

Участники акций протеста скандируют: "Жыве Беларусь!", "Далучайся!", "Я выхожу!", "Протест заглохнет, когда диктатор сдохнет!".

Обратим внимание, что утром в Минске были замечены автозаки и спецтехника силовиков.

Протесты в Беларуси: