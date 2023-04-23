Для Украины "приоткрыта дверь в НАТО": в Польше резко осудили заявление Писториуса

Позиция Бориса Писториуса может замедлить вступление Украины в НАТО, не исключил Петр Вавжик.

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Петр Вавжик (справа) ответил Борису Писториусу / Facebook/piotr.wawrzyk.7, Facebook/borispistorius

В Польше прокомментировали заявление министра обороны Германии о "приоткрытых дверях" НАТО для Украины.

Варшава поддерживает скорейшее вступление Украины в НАТО и критикует позицию Германии, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик, сообщает PAP.

"Вопрос в том, когда придет время на эту "холодную голову". Через 5, 10 или 30 лет после окончания войны?" - спросил он.

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Вместе с тем Вавжик уверен, что если бы Германия не пыталась тормозить вступление Украины в НАТО, и наша страна много лет назад получила приглашение в Альянс в Мюнхене, то сегодня могло бы не быть войны.

"Известно, что страны Западной Европы, Франция и Германия, в целом всегда были против присоединения Украины или к ЕС, или к НАТО", — напомнил он.

Замглавы МИД Польши считает, что позиция Писториуса может замедлить вступление Украины в НАТО, ведь при приеме нового государства необходимо единогласие.

В то же время Вавжик отметил, что Польша поддерживает членство Украины в НАТО и считает, что чем скорее это произойдет, тем лучше.

Скандальное заявление Писториуса

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что сейчас решение о членстве Украины в НАТО не актуальное: "Двери приоткрыты на немного, но сейчас не время решать этот вопрос".

Он сказал, что пока идет война РФ против Украины, невозможно серьезно это обсуждать: "Вы должны принимать решения с холодной головой и горячим сердцем, а не наоборот".

Напомним, Йенс Столтенберг в начале апреля заявил, что коллективный блок безопасности придерживается точки зрения, согласно которой Украина войдет в НАТО. Однако этот вопрос будет решаться после завершения войны с Россией. Сейчас нужно сосредоточиться на оказании военной и экономической помощи украинскому государству.

Позже Столтенберг сказал, что НАТО и союзники блока должны предоставить Украине больше оружия и материальных средств. ВСУ должны получить достаточно ресурсов для проведения эффективного контрнаступления с целью освобождения своих территорий.

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