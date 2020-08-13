"Пусть подумают, на что мы пошли": в Беларуси уволился руководитель пула журналистов Лукашенко

В ближайшее время Семченко должен сделать заявление о своим увольнении / Vk.com

Глава пула журналистов при президенте Беларуси Александре Лукашенко, ведущий передачи Антифейк на национальном телеканале ОНТ Дмитрий Семченко принял решение уйти с работы.

Об этом сообщает издание The Village Беларусь в социальной сети Instagram.

Сведения подтверждает его жена Юлия Семченко, которая заявила, что журналист в скором времени лично объяснит причину своего поступка.

"Дайте, пожалуйста, немного времени. Он должен скоро сам все написать", - сказала она.

Кроме того, Юлия отметила, что последние два месяца ей приходится жить под шквалом критики и призвала не оказывать давление на мужа.

"И пожалуйста, передайте людям, что прежде чем нас осудить, пусть подумают, на что мы пошли. Я прошу, люди, не травите. Я два месяца не живу, я существую. Лично я сделала многое, что в моих силах, но не могла об этом кричать", - добавила Семченко.Читайте также"Идут жестокие столкновения": в МВД Беларуси объяснили, что будут делать с журналистами

Издание подчеркивает, что увольнение главы пула журналистов Александра Лукашенко является фактически резонансным событием.

Напомним, в Беларуси идет волна массовых увольнений журналистов, работающих на государственных телеканалах и медиаресурсах. Причиной является осуждение журналистским сообществом чрезмерно жестких действий представителей силовых структур против белорусского народа.