Дом в подарок: в США за 12 часов напечатали жилище для малоимущей семьи

Дом отдали под ипотеку / СNN

Американская компания Alquist в рамках поддержки малообеспеченных семей Habitat for Humanity напечатала 3D-дом и подарила его малоимущим.

Отмечается, что дом был создан всего за 12 часов.

Как пишет CNN, подарок означает продажу дома малообеспеченным семьям по низким ценам в беспроцентную ипотеку.

Счастливыми владельцами напечатанного здания стали Эйприл Стрингфилд и ее 13-летний сын.

Площадь их жилища 111 квадратных метров. В нем три спальни и две ванные комнаты, есть умная домашняя система, управляемая компьютером на базе Raspberry Pi. Дом напечатан на основе быстротвердеющего бетона, который устойчив к повреждениям и хорошо сохраняет температуру.

Реклама

Эксперты утверждают, что печатание сократило затраты на строительство на 15%.

Кроме того, в нем есть компактный 3D-принтер, чтобы владельцы дома имели возможность печатать необходимые им вещи.

"Мы с сыном очень благодарны. Я всегда хотела быть домовладелицей. Это мечта, ставшая явью", - рассказала Эйприл Стрингфилд.

Напомним, ранее исследователи из Университета Сычуаня провели первую в мире неинвазивную 3D-печать искусственного органа — им удалось воссоздать трехмерную структуру органа прямо под кожей модельного животного, без необходимости проводить операцию по имплантации. Органом оказалась миниатюрная копия человеческого уха размером всего в полсантиметра.