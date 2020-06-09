ДТП с Ефремовым: убитая горем вдова погибшего потребовала тюрьмы для актера

Вдова погибшего требует для Ефремова высшего наказания / Facebook Господин Хороший

Вчера вечером в центре Москвы произошло смертельное ДТП, виновником которого стал известный актер Михаил Ефремов. Он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В результате аварии погиб 58-летний Сергей Захаров, супруга которого потребовала жесткого наказания для артиста.

Она отметила, что ее муж был "лучше всех". С женщиной удалось пообщаться, когда она прибыла в больницу для оформления документов. По ее словам, Ефремов должен обязательно понести наказание за поступок.

"Я не хочу никакой мировой. Пусть сядет. Хотя бы из 12-ти половину пусть посидит", — сказала женщина.

"А оживить не обещал?" — отреагировала жена погибшего на новость о готовности актера сотрудничать со следствием и помочь семье Захарова.

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В свою очередь дочь артиста Анна-Мария отметила, что разочарована в действиях отца.

"В отце я разочарована. Покрывать и говорить, что он не виновен, глупо", - отметила она.

ДТП с участием Ефремова

Напомним, поздно вечером 8 июня актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения попал в аварию на Смоленской площади в центре Москвы. Позднее подтвердилось, что в крови и моче Ефремова были еще и наркотические вещества.

Передвигаясь на внедорожнике Джип гранд чероки, Ефремов не справился с управлением, пересек двойную сплошную и вылетел на встречку, после чего врезался в фургон.

В аварии серьезно пострадал 57-летний водитель фургона Сергей Захаров. Врачи пытались спасти жизнь мужчины, но вынуждены были констатировать его смерть в 5:00 по московскому времени.

Сегодня, 9 июня Ефремова в сопровождении полиции отвезли на допрос, где он должен дать показания по делу трагического ДТП.

Позже Ефремова отправили под домашний арест до 9 августа. Таганский районный суд в Москве счёл, что актер сможет оказать давление на потерпевших.