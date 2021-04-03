Движение по Суэцкому каналу полностью возобновили

Движение по каналу восстановлено / suezcanal.gov.eg

В субботу, 3 апреля, была полностью возобновлена работа Суэцкого канала после инцидента с контейнеровозом Ever Given. Все суда, которые ждали прохода из-за застрявшего контейнеровоза, прошли через Суэцкий канал.

Об этом заявил руководитель управления Суэцкого канала Усама Рабиа, пишет El Balad.

Сегодня через морскую артерию прошла последняя группа из 61 судна. Также через Суэцкий канал в субботу уже проследовали 24 судна, которые прибыли уже после его разблокировки.

"Таким образом, в субботу через канал, в целом, прошли 85 судов", - сказал Рабиа.

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Как уточнил чиновник, 35 судов прошли через Суэцкий канал с севера, а остальные прибыли с юга.

Суэцкий канал - о чем сообщалось ранее:

23 марта Ever Given с 20 тыс. контейнеров на борту, следовавший из Китая в Роттердам под флагом Панамы, во время прохождения через Суэцкий канал в условиях песчаной бури отклонился от курса и сел на мель, заблокировав движение по артерии. В итоге в заторе оказались сотни судов.

28 марта руководитель управления каналом Усам Рабие рассказал, что могло стать причиной аварии. По его словам, к этому привел сильный ветер и человеческий фактор.

После нескольких дней блокады Суэцкого канала застрявшим контейнеровозом удалось его разблокировать. Навигация будет восстановлена в ближайшее время, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. По его словам, Египет смог положить конец кризису, связанному с контейнеровозом Ever Given.

Справка

Суэцкий канал – безшлюзовий судоходный канал в Египте. С 1869 года соединяет Средиземное и Красное моря. Длина канала – 160 км, ширина по зеркалу воды – до 350 м, по дну – 45-60 м, глубина – 20 м.

Это условная граница между Африкой и Евразией, а также кратчайший водный путь между Индийским океаном и акваторией Средиземного моря Атлантического океана.