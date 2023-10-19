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"Ее вовсе уберут из ЕС": Кочетков прокомментировал антиукраинскую позицию Венгрии

Алина Дембицкая
19 октября 2023, 21:53 обновлено 19 октября, 21:53
Венгрия – небольшая страна с небольшими мощностями, которые мало что собой представляют для ЕС, заметил Кочетков.
Кочетков, Орбан, Венгрия
Кочетков прокомментировал антиукраинскую позицию Венгрии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Из-за негативного отношения к Украине и блокирования некоторых решений ЕС Венгрию могут лишить некоторых полномочий или вообще исключить из Европейского Союза. Такое мнение в интервью Главреду высказал политический аналитик Александр Кочетков.

"Венгрия обижена не только на Украину, а на всех, и на этой позиции "Баба Яга против" хочет что-то попробовать выторговать от того же самого Европейского Союза. Они будут согласны, если им, условно говоря, предложат больше денег. Если же нет – они будут делать то же самое с Китаем. Потому что они небольшая страна с небольшими мощностями, которые мало что собой представляют для ЕС. Поэтому они пробуют играть на противоречиях", - отметил Кочетков.

"Венгрия может заблокировать определенные решения, но они доиграются до того, что их либо вовсе уберут из ЕС, либо ограничат их возможности изменением процедур так, чтобы одна страна не могла наложить вето на важные решения Европейского сообщества", - подчеркнул политический аналитик.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Скандальные заявления Венгрии относительно Украины

Недавно в Венгрии сделали новое скандальное заявление, фактически подыграв российской пропаганде. На этот раз неадекватным заявлением отметился глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергели Гуляш. Он выдал, что "западный мир должен предоставить гарантии безопасности России, но ни в коем случае не членство в НАТО украинцам".

Ранее скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украине якобы "не одержать победу" над страной-агрессором Россией. При этом он повторил пропагандистские тезисы Кремля ‒ мол, "Америка хочет втянуть "Венгрию в войну против России, но венгры "на нее не пойдут".

Также Орбан цинично "подмахнул" Путину. Несмотря на продолжающееся вторжение в Украину оккупантов РФ, венгерский политик призвал к переговорам между Киевом и Москвой, фактически намекая на то, что за Кремлем следует оставить захваченные территории Украины.

Смотрите видео интервью Александра Кочеткова Главреду:

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Евросоюз Венгрия Александр Кочетков Виктор Орбан
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