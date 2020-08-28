Экс-разведчик объяснил, почему "Майдан" в России невозможен

В России невозможен "Майдан", сказал бывший разведчик / Reuters

Эксперт по международной безопасности, бывший украинский разведчик Петр Копка полагает, что в Российской Федерации невозможен "Майдан".

"Майдан" в России невозможен, поскольку в стране общество пока не может самоорганизоваться только ради какой-то абстрактной идеи, рассказал эксперт в комментарии Гордону.

По словам собеседника, в РФ привыкли к персонализации любой ситуации.

Собеседник добавил, что ни одна из трагедий, произошедших в стране, в частности, чеченская война, гибель подводной лодки Курск, теракт в Беслане, не спровоцировала массовые акции.

"…Человеческая жизнь напрочь проигрывает в борьбе с государством и властью. Это, кстати, служит объяснением тому, почему в России невозможен Майдан. Без вожаков и без осязаемой жертвы, только ради какой-то абстрактной идеи, российское общество самоорганизоваться пока что не в состоянии", – считает экс-разведчик.

Ранее политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк говорил, что в случае создания Россией и Беларусью Союзного государства, Москву могут охватить протесты, похожие на те, которые начались в белорусском государстве.