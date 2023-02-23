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Эксперт объяснил, как противостояние Китая и США отразится на Украине

23 февраля 2023, 13:01
Позиция Китая будет сформирована через призму его собственного видения мира, пояснил Сергей Згурец.
Сергей Згурец, Владимир Путин
Сергей Згурец, Владимир Путин / Главред, скриншот YouTube

Китай продолжит занимать нейтральную позицию и не будет поставлять оружие Российской Федерации.

Военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в интервью Главреду отметил, что в то же время Китай будет говорить о том, что доминирование в мире одной страны является неправильным, намекая на Соединенные Штаты.

"Поэтому позиция Китая будет сформирована через призму его собственного видения мира, которая, условно говоря, будет направлена на то, что однополярный мир недопустим, поэтому надо создавать мир, где существуют страны с разными вариациями и видениям", - отметил эксперт.

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Кто такой Сергей Згурец

Сергей Згурец – украинский журналист и военный эксперт. Автор научных изданий о военно-промышленном комплексе Украины. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, главный редактор одноименного журнала. Член правления гражданской организации Лига оборонных предприятий Украины, пишет Википедия.

По его словам, такая концепция не создает каких-то рисков для Украины

"Но, с другой стороны, она частично будет учитывать заявления России о создании альянсов, направленных на противодействие другим странам", - подытожил эксперт.

Как сообщал Главред, 18 февраля американский телеканал CNN сообщил, что главный советник главы Китая Ван Н на Мюнхенской конференции впервые назвал нападение России на Украину войной и анонсировал публикацию Пекином документа с позицией страны по военным действиям.

Позже постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Китай на днях собирается опубликовать документ, в котором Пекин изложит свою позицию по войне России против Украины. Китайское государство никогда не называло документ "мирным планом" и намерено подчеркнуть уважение территориальной целостности, суверенитета и безопасности всех стран. Пекин будет призывать к "миру, диалогу и урегулированию".

Тем временем, по данным Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность обнародования разведывательных данных, которые, по ее мнению, свидетельствуют о том, что Китай взвешивает, поставлять ли России оружие для войны против Украины.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Сергей Згурец
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