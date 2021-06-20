Эксперт объяснил, почему Путина распнут его же последователи

Владимир Путин / Фото Reuters

Аннексией Крыма и оккупацией части Донбасса президент России Владимир Путин создал для для России невероятно опасный военный прецедент. И за эту угрозу РФ когда-нибудь его распнут его же последователи. Такое мнение в комментарии Главреду озвучил военный эксперт Олег Жданов.

"Путин допустил вероятность размещения баллистических ракет стран-членов НАТО на территории Украины с подлетным временем до Москвы 7-10 минут. Путину последователи зададут простой и логичный вопрос: "Когда ты аннексировал Крым, ты не понимал, что Украина может лечь под НАТО в плане безопасности? Когда ты оккупировал Донбасс, ты не понимал, что появление ракет НАТО на территории Украины становится реальным?", - сказал Жданов.

По его словам, Путин сам подложил под Россию бомбу замедленного действия, ведь в случае возникновения кризиса между Россией и НАТО, нет гарантий того, что Украина в течение часа не обратится к Альянсу за помощью в плане безопасности. Тогда транспортные самолеты НАТО привезут ракетные комплексы из Европы, через три часа в Днепре или Харькове их разгрузят и установят на стартовые позиции.

"Украина сможет это сделать, даже не будучи членом НАТО. Таким образом, Путин создал для России невероятно опасный военный прецедент. И США отлично это понимают, а потому никогда не согласятся отдать Украину под юрисдикцию России и не откажутся от такого подвешенного состояния РФ", - резюмировал Жданов.

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Встреча Байдена и Путина

16 июня состоялась встреча президентов США и России – Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве.

По итогам встречи Путин рассказал, что во время переговоров был затронут вопрос вступления Украины в НАТО. По его словам, этот вопрос затронули "мазком". Также Путин заявил, что Байден поддержал минские соглашения.

Президент США Джо Байден во время пресс-конференции по итогам встречи с Путиным заявил, что стороны говорили о непоколебимой решимости США защищать суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Мы обсудили минские договоренности. Он (Путин, - ред.) не перечил мне, но, конечно, различия были", - отметил глава Белого дома.