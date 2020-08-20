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Эксперт оценил шансы Лукашенко остаться у власти

20 августа 2020, 01:38

На Лукашенко нечего "повесить" кроме жестокости ОМОНа, считает Олег Жданов.

лукашенко
Лукашенко белорусам надоел, но они понимают все плюсы / tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко удержит власть в своих руках несмотря на то, что по всей стране прекратилась волна протестов.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.

По его словам, подавляющее число белорусов – за Россию. Лукашенко им надоел, но, с другой стороны, они понимают и все плюсы, которые есть при нём - и бесплатная медицина, хорошие дороги, ВВП на душу населения в три раза больше, чем в Украине, хорошие зарплаты, хорошие пенсии.

"Ведь на что давит белорусская оппозиция? На жестокость режима Лукашенко, в том числе при подавлении протестов. На жестокость ОМОНа, который действовал очень грубо. Упор именно на это делался потому, что ничего другого на Лукашенко просто нечего повесить. Пересажал оппозицию? Как говорят сами белорусы: "Так а чего они воду мутили! Зачем нам тот Запад?", - рассказал он.

"Когда в 2015 году я приезжал в Минск, все, кого бы я ни встретил, у меня спрашивали: "Что вы на этот Запад прётесь? Зачем вам это? Мы с Россией – это сила. И вы должны быть с нами. Да бросьте вы всё это". Потому я бы смело говорил о том, что позиции Лукашенко в Беларуси по-прежнему довольно устойчивые", - добавил Жданов.

Читайте такжеЭксперт поведал, как белорусы относятся к Лукашенко, России и ЗападуПо мнению эксперта, Лукашенко останется при власти в Беларуси.

"Путин ничего не делает без политических преференций. Можно не сомневаться, что он выжмет из Лукашенко максимум. А, если всё пойдет по задуманному ими плану, то через год мы увидим Советский Союз 2.0", - резюмировал Жданов.

Как сообщал Главред, ранее военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов высказал мнение, что нынешняя ситуация в Беларуси чревата для страны "парадом суверенитетов". По его словам, если в Беларуси будут пытаться реализовать план СССР 2.0, то "Запад постарается оторвать хотя бы что-то".

Олег Жданов протесты в Беларуси Александр Лукашенко новости Беларуси
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