Эксперт пояснил, как результаты выборов в США 2020 повлияют на Украину

Судьба Украины в зависимости от того, кто победил на выборах в США / Reuters

Выборы в США 2020 пока не завершены: там до сих пор подсчитывают результаты голосования. Тем временем эксперты уже дают свои прогнозы касательно того, что ждет Украину в случае победы каждого из кандидатов.

Если Джо Байден тот, кто победил на выборах в США 2020

В этом случае Киев может рассчитывать на новые кредиты, заявил в комментарии РБК-Украине правозащитник Александр Закриничний.

"Также привлекательным для нас является позиция Байдена в отношении России, от которой он обещает требовать "прекращения агрессии и оккупации Украины", – добавил эксперт.

Если Дональд Трамп тот, выиграл выборы в США 2020

Читайте такжеФинальная схватка Трампа и Байдена: что ждет США и УкраинуТрамп в отличие от Байдена не склонен выделять Украине новые займы. Однако в этом случае Киев может рассчитывать на военную помощь со стороны Штатов.

В целом же, отношения между Украиной и США в этом случае останутся прохладными.

Что касается возвращения Крыма, то Трамп нередко заявлял, что полуостров – это "территория, которую заслуживает Россия", напомнил Закриничный.

Выборы в США 2020: последние новости

Ранее эксперт спрогнозировал, как выборы в США повлияют на Украину. Для граждан нашей страны неважно, кто победит на выборах в Штатах, сказал эксперт.

По словам политолога-международника Сергея Толстова, Байден предложит Путину сделку по Донбассу. Если президентом станет Джо Байден, он вероятно будет восстанавливать взаимодействие с европейцами, в рамках НАТО.

Напомним, CNN утверждает, что громкие заявления не помогут Трампу: Байдену достаточно победы в Аризоне и Неваде. В ОБСЕ не увидели серьезных нарушений в рамках выборов президента США 2020.