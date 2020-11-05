Эксперт пояснил, как результаты выборов в США 2020 повлияют на Украину

В зависимости от того, кто выиграл выборы в США, Киев ждут либо новые кредиты, либо военная помощь.
Выборы в США 2020 пока не завершены: там до сих пор подсчитывают результаты голосования. Тем временем эксперты уже дают свои прогнозы касательно того, что ждет Украину в случае победы каждого из кандидатов.
Если Джо Байден тот, кто победил на выборах в США 2020
В этом случае Киев может рассчитывать на новые кредиты, заявил в комментарии РБК-Украине правозащитник Александр Закриничний.
"Также привлекательным для нас является позиция Байдена в отношении России, от которой он обещает требовать "прекращения агрессии и оккупации Украины", – добавил эксперт.
Если Дональд Трамп тот, выиграл выборы в США 2020
Читайте такжеФинальная схватка Трампа и Байдена: что ждет США и УкраинуТрамп в отличие от Байдена не склонен выделять Украине новые займы. Однако в этом случае Киев может рассчитывать на военную помощь со стороны Штатов.
В целом же, отношения между Украиной и США в этом случае останутся прохладными.
Что касается возвращения Крыма, то Трамп нередко заявлял, что полуостров – это "территория, которую заслуживает Россия", напомнил Закриничный.
Выборы в США 2020: последние новости
- Ранее эксперт спрогнозировал, как выборы в США повлияют на Украину. Для граждан нашей страны неважно, кто победит на выборах в Штатах, сказал эксперт.
- По словам политолога-международника Сергея Толстова, Байден предложит Путину сделку по Донбассу. Если президентом станет Джо Байден, он вероятно будет восстанавливать взаимодействие с европейцами, в рамках НАТО.
- Напомним, CNN утверждает, что громкие заявления не помогут Трампу: Байдену достаточно победы в Аризоне и Неваде. В ОБСЕ не увидели серьезных нарушений в рамках выборов президента США 2020.
Когда объявят результаты выборов президента США 2020
3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.
Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.
Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.
Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.
По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.
После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.
Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.