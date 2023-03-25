Эксперт пояснил, зачем Шойгу и Медведев оголтело "машут ядерной дубинкой"

Весьма вероятно, говорит эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар, что страна-агрессор, РФ, устроит некую опасную провокацию на Запорожской АЭС.

Михаил Гончар, Сергей Шойгу, Дмитрий Медведев / коллаж фото УНИАН

Недавние заявления бывшего президента страны-агрессора, РФ, Дмитрия Медведева и русского министра обороны Сергея Шойгу ничто иное, как очередные взмахи "ядерной дубинкой". Об этом в интервью Главреду сказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.

"Поводов "психануть" у россиян и без этого хватает, или же они могут такие поводы придумать, за ними не заржавеет. Другое дело, когда доходит до практического применения, так что это не просто риторика для пропаганды. Это не просто так, когда дали команду, и ракета с ядерным боезарядом куда-то улетела. То, из чего выходят россияне – в очередной раз нарисовать красную линию, и потом начать пугать применением ядерного оружия. Тактического ядерного оружия, потому что стратегическое против Украины РФ применить не может в принципе, ведь оно предназначено для поражения объектов на большом расстоянии. Но для такого беспрецедентного применения надо провести соответствующую подготовку и испытания, потому что нигде на практике такое оружие не применялось. А для этого нужно провести подготовительные работы на каком-то из полигонов, что не останется незамеченным", ‒ сказал он.

Как говорит Гончар, весьма вероятно, что страна-агрессор устроит некую опасную провокацию на Запорожской АЭС.

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"В этом контексте россияне уже неоднократно получили предупреждение, прежде всего со стороны США, что даже в случае единичного использования инцидент не останется без внимания. И если кто-то в Москве считает, что американцы, как всегда, предупреждают, но ничего не будут делать, то это не так. Конечно, уверенности РФ придает позорная реакция Штатов на уничтожение их беспилотника, но на самом деле россиянам будет трудно рискнуть, поскольку такие действия вызовут противодействие не только со стороны США, но и Китая. Потому что Китай тоже не одобрит подобной акции. Поэтому россияне, скорее всего, будут пытаться спровоцировать какой-то инцидент на ЗАЭС, потому что они почувствовали слабину Запада в наказании их за захват атомных объектов", ‒ сказал он.

В целом Гончар считает, что "махание ядерной дубинкой" Медведева и Шойгу особого результата не даст – и они якобы сами прекрасно это понимают.

"Поэтому они чувствуют, что в этом направлении могут действовать более раскованно. Что касается применения ядерного оружия, то для них здесь больше рисков, чем преимуществ. Да и тактическое ядерное оружие может дать лишь тактическое преимущество, но не стратегическое. Поэтому ядерной дубинкой россияне периодически машут, но на большее они не будут способны, потому что сами не уверены в том, что это будет иметь какой-то эффект", ‒ подытожил он.

Ядерный шантаж со стороны РФ

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ожидает крах. Путина об этом уже предупредили.

Украинский дипломат Владимир Ельченко отметил, что Соединенные Штаты Америки имеют инструменты и возможности, чтобы физически устранить российского диктатора Владимира Путина. Это произойдет, если глава Кремля решит применить против Украины тактическое ядерное оружие.

Как пояснил эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар, России не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины. "Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - отметил он.

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