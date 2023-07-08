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Эрдоган готовит Путину "удар под дых" после разговора с Зеленским

Сергей Кущ
8 июля 2023, 11:41 обновлено 8 июля, 12:17
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Реджеп Тайип Эрдоган ожидает визита российского диктатора Владимира Путина в Турцию в августе.
Владимир Зеленский, Реджеп Эрдоган, Владимир Путинр
Владимир Зеленский, Реджеп Эрдоган, Владимир Путинр / Коллаж Главред, фото: скиншот, president.gov.ua

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган настаивает на продлении зерновой сделки, что Россия ранее отказалась делать. Также он ожидает визита Владимира Путина в Турцию в августе.

На совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским он заявил, что ведется активная работа по дальнейшему продлению зерновой сделки после истечения срока ее действия 17 июля.

Именно эта тема станет одним из пунктов повестки на встрече с Путиным, которого ждут в Турции в следующем месяце.

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"Мы надеемся, что она будет продлеваться каждые три месяца, а не каждые два месяца. Мы приложим усилия в этом плане и постараемся увеличить ее продолжительность до двух лет", — заявил Эрдоган.

Визит Зеленского в Турцию

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский вечером 7 июля прибыл в Турцию, где провел переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина заслуживает стать полноправным членом НАТО. Об этом турецкий лидер заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Украина заслуживает членства в НАТО", - сказал Эрдоган.

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