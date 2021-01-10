Эрдоган раскрыл планы Турции по вступлению в ЕС и назвал условия Анкары

Турция и ЕС должны провести переговоры по таможенному союзу, безвизовому режиму и евроинтеграции - Эрдоган / Reuters

Будущее Турции неразрывно связано с Европой, однако для расширения сотрудничества сторонам следует пересмотреть вопросы таможенного союза, обеспечить безвизовый режим для турецких граждан с европейскими странами и поработать над переговорами по вопросу вступления Анкары в Евросоюз.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы турецкого президента Реджепа Эрдогана, опубликованном в субботу, 9 января, по мотивам его переговоров с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Эрдоган и фон дер Ляйен провели разговор, в ходе которого обсудили проблемы региона, а также вопросы сотрудничества Анкары и Брюсселя. Турция стремится в Европу и видит свое будущее в Европейском Союзе.

В свою очередь, турецкий глава государства предлагает сосредоточить усилия над восстановлением конструктивных отношений двух сторон. Анкара будет заинтересована в проведении дальнейших саммитов с Евросоюзом, если в Европе прекратят резкие действия и риторику в отношении Турции.Читайте такжеПланы ЕС по санкциям против Турции: появилась реакция Эрдогана

У Эрдогана также подчеркнули, что сторонам нужно урегулировать ряд проблемных моментов, которые важны для турецкой стороны. Речь идет о "необходимости обновить таможенный союз, обеспечить визовую свободу турецким гражданам и предпринять шаги в переговорах о членстве Турции в Евросоюзе".

Справка

Турецкая республика с 1964 года является ассоциированным участником Европейского Союза. Анкара подала заявку на вступление в ЕС еще весной 1987 года, однако процесс присоединения Турции к ЕС стартовал только в октябре 2005 года. Чтобы вступить в Евросоюз, Турецкой республике нужно выполнить 33 из 35 ранее оговоренных с Брюсселем пунктов. После этого страны наднационального объединения должны единогласно проголосовать за принятие Турции в состав ЕС.

В июле 2017 года Европейский парламент принял резолюцию, в рамках которой призвал страны и институты ЕС приостановить механизмы евроинтеграции Турции до тех пор, пока в Анкаре не внесут изменения в Конституционную реформу. В апреле того же года в республике прошел референдум, существенно расширивший полномочия президента страны.

В последние годы в ЕС заявляют, что действия Турции не ведут к евроинтеграции, а в Анкаре должны определиться со своим политическим вектором развития.

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