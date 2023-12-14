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ЕС достиг "широкого согласия" по бюджету и обсуждает членство Украины - The Guardian

Руслана Заклинская
14 декабря 2023, 17:50
Все 27 государств-членов ЕС поддержали многолетнюю финансовую программу бюджета Евросоюза.
ЕС достиг 'широкого согласия' по бюджету и обсуждает членство Украины - The Guardian
На саммите ЕС достигли соглашения о бюджете / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Лидеры Европейского союза начали обсуждение ключевых вопросов на саммите в Брюсселе. Одним из основных пунктов повестки дня являются рекомендации по переговорам о членстве для Украины и Молдовы в ЕС, а также статуса кандидата для Грузии. Об этом сообщило издание The Guardian.

На встрече достигнуто согласие относительно многолетней финансовой программы. Она является важным этапом в процессе обсуждения бюджета ЕС.

По инсайдерской информации от The Guardian, переговоры по бюджету получили "широкое согласие" между всеми 27 странами-членами ЕС. Важно отметить, что вопросы корректировки бюджета были переданы старшим советникам ("шерпам") для дальнейшего изучения деталей и достижения окончательного согласия.

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Тем не менее, вопрос о поддержке венгерским премьером Виктором Орбаном многолетней финансовой программы ЕС, в которой предусмотрено выделение 50 миллиардов евро для Украины, остается открытым. Его будут рассматривать только после принятия решения о расширении. Эти два вопроса взаимосвязаны, и решение одного зависит от другого.

Проблемы с помощью Украины

Напомним, спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался поддержать предложение о продлении работы обеих палат Конгресса США на неделю для утверждения дополнительного финансирования для Украины в размере 61 миллиарда перед Рождеством.

Также главный политический советник премьер-министра Виктора Орбана, Балаш Орбан, выразил готовность Венгрии снять свое вето по финансированию Украины в обмен на огромную сумму от Европейского Союза.

Кроме этого, лидеры стран Европейского союза вероятно одобрят пересмотр бюджета, предусматривающий выделение 50 миллиардов евро для Украины. Йоханнес Хан, еврокомиссар по бюджетным вопросам, рассказал, что в случае вето со стороны Венгрии, Еврокомиссия имеет "план Б".

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Евросоюз саммит ЕС Европейский союз
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