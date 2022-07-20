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Если ВСУ пойдут в мощное наступление на юге Украины, войскам РФ выстоять будет тяжело – эксперт CIT

20 июля 2022, 16:58

Захваченный юг контролируют около 15 тысяч российских военных, полагает Кирилл Михайлов.

Херсон ВСУ
Крушение двух из трех мостов на Херсонщине усложнит положение войск РФ на юге - эксперт / Коллаж Суспільне, Генштаб ВСУ

Оккупационным войскам России будет крайне сложно сдержать широкомасштабное наступление армии Украины на южном фронте в том случае, если Киеву удастся подготовить или задействовать резервы, или же разрушить 2 из 3 мостов в Херсонской области. Всего на юге находятся около 15 тысяч российских военных. Об этом заявил аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

В интервью НВ он рассказал о том, что на оккупированных южных территориях Украины, по всей вероятности, всего около 15 тысяч российских военных. Кроме 49-й армии, 20-й мотострелковой дивизии и отдельных подразделений 11-й ДШБ там находятся и мобилизованные с оккупированных районов Донбасса.

Читайте такжеНа Херсонщине около 12-15 тыс. войск РФ: враг сдастся еще до начала контрнаступления ВСУ – АрестовичПо его словам, такое количество войск может удерживать оборону только против небольших подразделений ВСУ, которые сейчас проводят тактические контрнаступательные действия.

"Там сейчас находятся 49-я армия, 20-я мотострелковая дивизия, некоторые подразделения 11-й десантно-штурмовой бригады (РФ ). Также они усилены мобилизованными с территорий так называемых "ЛНР" и "ДНР". Эти части занимают ну очень большой фронт и какую-то оборону они могут держать только против небольших украинских подразделений, которые сейчас, как мы понимаем, там совершают наступление", - объяснил ситуацию Михаилов.

Также он добавил, что если силы обороны Украины подготовят новые, или задействуют уже имеющиеся резервы и перейдут к полномасштабному контрнаступлению, российским оккупантам выстоять будет очень непросто. Особенно, если будут уничтожены 2 из 3 мостов на Херсонщине.

Читайте такжеРоссия готова сдать Херсон, оккупанты укрепляют Антоновский мост, чтобы выйти из города – Арестович"Если Украина подготовит или применит уже имеющиеся резервы и пойдет в какое-то мощное наступление, его будет очень непросто держать. Особенно, если удастся уничтожить один или два из трех мостов", - подчеркнул Кирилл Михайлов.

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Ситуация в Херсонской области

ВСУ во вторник, 19 июля, ударили артиллерией по укрепрайону оккупационных войск РФ у Антоновского моста в захваченном Херсоне. Произошел мощный взрыв. По словам советника главы Херсонской ОВА Сергея Хланя, ударили точечно по позициям оккупантов.

Первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский отметил, что Антоновский мост поврежден. Однако эстакада полностью не выведена из строя и пригодна для дальнейшей эксплуатации.

Представитель сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ контрнаступают на Херсонском направлении. Военная операция идет успешно, украинские войска намерены удивить оккупантов своей тактикой и стратегией. Пока проводится операция, громких деталей озвучивать не будут.

На следующий день, в среду, 20 июля, силы обороны Украины, вероятно, нанесли еще один удар по позициям войск РФ в Херсоне у Антоновского моста. Над эстакадой заметили столб дыма. Российские захватчики заявили, что они закрывают мост для движения.

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