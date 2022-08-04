Евросоюз ввел жесткие санкции против беглеца Януковича и его сына

В четверг, 4 августа, ЕС ввел санкции против беглого президента Украины Виктора Януковича из-за подрыва территориальной целостности.
В четверг, 4 августа, ЕС ввел санкции против беглого президента Украины Виктора Януковича из-за подрыва территориальной целостности. Кроме этого, в список санкций попал и его сын Александр, сообщает официальный сайт Совета ЕС.
Известно, что бывшего президента и его сына добавили в список жестких ограничений за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, стабильности и безопасности государства. Кроме того, на Александра Януковича накладываются ограничения за сделки с оккупационными группировками на Донбассе.
Известно, что ранее действовали санкции против Януковича и его сына за присвоение средств украинского бюджета.
"ЕС решительно осуждает неизбирательные нападения России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру и призывает Россию немедленно и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ", - добавили в Совете ЕС.
Также Брюссель призывает обеспечить безопасное возвращение из России похищенных украинских детей.
Ранее Главред писал, что президент страны-агрессора Владимир Путин планирует 15 июля внести в Госдуму для ратификации "Союзный договор России, Украины и Республики Беларусь", чтобы воссоздать таким образом некое подобие СССР. При этом "со стороны Украины" Путин собирается признать оккупированные территории и "восстановить" на этих территориях власть "легитимного" президента Украины Виктора Януковича. Договор с экс-президентом-беглецом якобы уже подписан.
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